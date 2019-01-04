2019'da Rus turistte rekor beklentisi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'un 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' olmasının, Rus turist sayısını artıracağını söyledi. Ayık, "2018'deki rakamları ve onun bir miktar üstünde sayıyı 2019'da göreceğimizi düşünüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yılın mart ayında gerçekleştirdiği görüşmede, 2019'un 'Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı' olacağının açıklanması, turizmcileri 'rekor' beklentisine soktu. TÜROFED Başkanı Ayık, 2018 yılında 5 milyonun üzerinde Rus turist ağırlayan turizmcilerin, Rus pazarındaki beklentilerini açıkladı. Ayık, "2019 yılının önemli bir özelliği var bizim açımızdan. En önemli kaynak pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu ile aramızda yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2019 yılı 'Türk- Rus Kültür Yılı'. Bunun etkilerinin Rusya Federasyonu'ndan ağırlayacağımız misafir sayısına da önemli katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Rusya'da ulaşılabilecek ciddi potansiyel olduğuna dikkat çeken Ayık, "Bu sene 5 milyonun üzerinde toplam bir rakamı gördü Türkiye ve tarihi bir rekor kırdı. Ama şu anda dünyada yaşanan birtakım sıkıntılar var. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Özellikle Rusya Federasyonu'nun maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar var. Bütün bunlar ister istemez oradaki ekonomik yapıyı bozuyor. Rus vatandaşlarının gelirini de etkiliyor. Ama biz her şeye rağmen bu yıl da iyi bir sayının, belki 2018'deki gibi fevkinde bir artış yapamayız ama yine de 2018'deki rakamları ve onun bir miktar üstünde bir sayıyı 2019'da göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

