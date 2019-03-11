NİĞDE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugünün Türkiyesi artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde, proje bazlı teşvikten yararlanılarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından kurulacak "Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Temel Atma Tören"inde yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi.

Artık yeni bir atılım ve sıçrama döneminde olduklarına dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portföyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe aldık. Bunun sonucunda, ocak ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik. Lisanssız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavatın yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı."