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"2019'u fırsat olarak görüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: (1) - "2019'u dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak görüyoruz" - "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir" - "2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz" - "Takibe düşen krediler oranında bir miktar bozulma oldu ancak o da yönetilebilir seviyede" - "Ekonomideki dengelenmeyle sağlanan stabilizasyon, bundan sonra bu alanlarda endişeleri ve negatif etkileri sınırlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2019'u dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Fuat Erbil, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2018'in ikinci yarısında başlayan dengelenme eğiliminin belirginleştiği bir döneme girildiğini belirtti.

2019'u da dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Erbil, ekonominin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme seyri için bu dengelenme sürecinin çok önemli ve zamana yayılarak emin adımlarla ilerlenmesinin doğru olacağını vurguladı.

Erbil, bu anlamda, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya konan hedeflere yakın gerçekleşmelerin beklentileri karşılayarak kur üzerindeki kazanımları destekleyeceğini söyledi.

2019'da maliye ve para politikalarındaki sıkı duruşun korunarak, kurdaki değer kaybının enflasyon farklarının ima ettiği seviyeye kıyasla oldukça sınırlı kalabileceğini dile getiren Erbil, 2019'un ikinci çeyreğiyle beraber de toparlanmanın başlamasını beklediklerini ifade etti.

Erbil, özellikle ikinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyümenin yakalanabileceğine dikkati çekti.

- "Aktif kalitesi sektörün odak noktası olacak"

Fuat Erbil, sektör olarak da, düşüş trendine girse de etkisi bir süre daha devam edecek yüksek enflasyon ve faiz ortamıyla birlikte azalan iç talebin etkisiyle; nispeten düşük kredi büyümesi, aktif kalitesi, likidite ve sermaye yeterliliğinin son dönemde olduğu gibi gündemde olmaya devam edeceğini söyledi.

Aktif kalitesi tarafında, son dönemdeki yukarı yönlü eğilime rağmen, sektörün mevcut takipteki alacak oranının görece makul seviyede ve gelecek dönemde de kontrol edilebilir düzeylerde kalacağını dile getiren Erbil, yine de makroekonomik gelişmelerin hem tüzel hem bireysel tarafta, müşterilerin ödeme gücünde yaratabileceği olası etkilerle, aktif kalitesinin gelecek yıl da sektörün odak noktasında olmaya devam edeceğine işaret etti.

Erbil, hane halkı borçluluğunun gerek Avro bölgesi gerek gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük olmasının sektör için bireysel taraftaki risk unsurlarını daha yönetilebilir kıldığını ifade etti.

- "Ülkemizin gelişimi için gerekli kaynağı ve desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, likidite ve fonlamanın da önemli ajanda konularından olmaya devam edeceğini belirtti.

Sektör olarak, fonlama ve likidite yapısını yaşanabilecek her türlü gelişmeye karşı daha dayanıklı, daha hazır hale getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erbil, bu anlamda orta vadede hanehalkı tasarruflarının artırılmasına yönelik düzenlemelerle birlikte yabancı paraya yönelimi dengede tutmayı hedefleyen uygulamaların da etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Erbil, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Sektör olarak ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de sermayemizi etkin kullanarak, likidite, aktif kalitesi ve risk göstergelerimizi odağımızda tutarak, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve ülkemizin gelişimi için gerekli kaynağı ve desteği sağlamaya devam edeceğiz."

- "Sermaye yeterlilik oranları oldukça iyi seviyelerde"

Fuat Erbil, yaz aylarında yaşanılan finansal şokun, sektöre dair bazı oranları etkilediğine dikkati çekti.

Ancak, hızlıca ve koordineli bir şekilde atılan zamanında ve doğru adımların birçok konuda oluşan kaygıları giderdiğini vurgulayan Erbil, bankalardan toplanan stres testlerinin de bu adımlardan biri olduğunu belirtti.

Erbil, şöyle devam etti:

"Banka olarak zaten düzenli hazırladığımız setler bunlar. Şu an yapılmakta olan, amaçlanan, sektörün makro seviyede nerede olduğunu ortaya koyabilmek. Buna dair de gerekli adımları atabilmek. Sektörde sermaye yeterlilik oranları kurun belli seviyede stabilize olmasının da etkisiyle oldukça iyi seviyelerde, yasal gerekliliklerin üzerinde. BDDK’nın kur ve menkul kıymet değerlemelerinde yaptığı değişiklikle sermaye yeterlilik oranları üzerinde sağladığı kolaylıklar oldu, ancak bunun etkisi güncel durumda 1 puan seviyesinde ve zamanla bu etki de ortadan kalkıyor."

Takibe düşen krediler oranında bir miktar bozulma olduğunu ancak onun da yönetilebilir seviyede bulunduğunu dile getiren Erbil, BDDK'nın, bankacılık sektörünün mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğuna ilişkin yaptığı değerlendirme ve açıklamaları da gerçekçi bulduklarını söyledi.

Erbil, ekonomideki dengelenmeyle sağlanan stabilizasyonun, bundan sonra bu alanlarda endişeleri ve negatif etkileri sınırlayacağının altını çizdi.

- "VDMK ile bankalara likidite sağlanmasının önü açıldı"

"Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) konusunda ise, doğru yönetildiği sürece finansal derinliği ve çeşitliliği artıracak yeni bir enstrümanı ülkemize kazandırdık diyebiliriz." ifadelerini kullanan Erbil, VDMK'nin gerek tüm denetimleri sağlaması, gerek tamamen canlı kredilerle oluşturulan havuzunun büyüklüğü olsun, başarılı bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

Erbil, Garanti'nin de katıldığı ve toplam büyüklüğü 3,15 milyar TL olan ihraç işleminde, bankaların konut kredilerinden teminat havuzu oluşturulup ihraç edildiğini anımsatarak, "Bu sayede yatırımcı tabanı çeşitlendirilerek emeklilik yatırım fonları ve sigorta şirketlerinden bankalara likidite sağlanmasının önü açılmış oldu." diye konuştu.

(Sürecek)

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Bankacılık Sektörü büyüme Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil VDMK

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