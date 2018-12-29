FİNANS

2019'un birinci çeyreği için kredi kartı faizlerinde değişiklik yapılmadı

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı birinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Aralık (DHA)-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı birinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

2019 yılı birinci çeyreğinde de, kredi kartı işlemlerinde 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olan azami faiz oranları uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı İşlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

1 Ekim 2018'den itibaren geçerli olan faiz oranları

TCMB, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlemişti.

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