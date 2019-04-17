"2019’un ilk çeyreğinde konut aramaları yüzde 35 arttı"

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Gayrimenkul sektörünün ilk çeyrek grafiğini değerlendiren Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik, konut aramalarında yaşanan yüzde 35’lik artışın yılın devamında satışa döneceğini, alıcıların konut için uygun fırsat beklediğini vurguladı.

Doğan Holding ve Uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland, web sitesi aramalarından 2019 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Verilere göre 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artış oldu.

Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik web sitelerinde yaşanan bu artışın emlak pazarına da yansıyacağını belirterek, arama trafiğinin satışlara etkisinin gelecek dönemde gerçekleşeceğini, konut alıcılarının alım kararını netleştirmek için fırsat kolladıklarını belirtti.

TÜİK verileri açıklandı, satışlardaki düşüş aramalara yansımadı

Mart ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 105 bin 46’ya geriledi. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu.

TÜİK verilerini yorumlayan Olejnik, konut satışlarında düşüş yaşansa da Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre konuta olan ilgide büyük bir artış olduğunu söyledi. Olejnik, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Konut satışları düşerken, konut aramalarının artması, konut alıcılarının alım için iyi fırsatlar beklediğini, daha da bilinçlendiklerini, daha talepkâr ve dikkatli hale geldiklerini gösteriyor. Bu ilginin ileride satışa dönüşeceğine inanıyorum. Yüksek konut kredisi faizleri alıcıların bekleyişe geçmesine sebep oldu.”