FİNANS

"2019’un ilk çeyreğinde konut aramaları yüzde 35 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Gayrimenkul sektörünün ilk çeyrek grafiğini değerlendiren Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik, konut aramalarında yaşanan yüzde 35’lik artışın yılın devamında satışa döneceğini, alıcıların konut için uygun fırsat beklediğini vurguladı.

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Gayrimenkul sektörünün ilk çeyrek grafiğini değerlendiren Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik, konut aramalarında yaşanan yüzde 35’lik artışın yılın devamında satışa döneceğini, alıcıların konut için uygun fırsat beklediğini vurguladı.
Doğan Holding ve Uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland, web sitesi aramalarından 2019 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Verilere göre 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artış oldu.
Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik web sitelerinde yaşanan bu artışın emlak pazarına da yansıyacağını belirterek, arama trafiğinin satışlara etkisinin gelecek dönemde gerçekleşeceğini, konut alıcılarının alım kararını netleştirmek için fırsat kolladıklarını belirtti.

TÜİK verileri açıklandı, satışlardaki düşüş aramalara yansımadı

Mart ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 105 bin 46’ya geriledi. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu.
TÜİK verilerini yorumlayan Olejnik, konut satışlarında düşüş yaşansa da Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre konuta olan ilgide büyük bir artış olduğunu söyledi. Olejnik, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Konut satışları düşerken, konut aramalarının artması, konut alıcılarının alım için iyi fırsatlar beklediğini, daha da bilinçlendiklerini, daha talepkâr ve dikkatli hale geldiklerini gösteriyor. Bu ilginin ileride satışa dönüşeceğine inanıyorum. Yüksek konut kredisi faizleri alıcıların bekleyişe geçmesine sebep oldu.”

Talebi karşılayabilen şirketler kazanacak

“Müşterinin talebine göre, doğru projeleri hayata geçiren inşaat şirketlerini önümüzdeki dönemde satışlarını hızlandıracaktır. Unutmayın ki, insanlar gayrimenkul aramaya devam ediyor. Konut alıcısının bütçesine uygun ödeme koşulları ve fırsatlar sunan projelere olan ilgi önümüzdeki dönem artacak.”

İstanbul’da sıfır konut satışında fiyatlar 240 bin liradan başlıyor

Site arama sonuçlarından sıfır konut projelerine olan ilginin arttığına dikkat çeken ve istatistiksel veriler paylaşan Olejnik, sözlerine şöyle devam etti:
“İstanbul’da bin 286 adet satışta olan konut projesi var. Sıfır konut projelerinde fiyatlar en düşük 240 bin liradan başlayarak 21 milyon liraya kadar çıkıyor. İstanbul geneline baktığımızda sıfır konutta metrekare bazındaki ortalama satış fiyatı 7 bin 257 lira. İlçelerin konum ve koşullarına göre değişen metrekare fiyatları 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya kadar çıkıyor. Aramalar ise 300 bin ile 400 bin lira arasında olan konutlara yoğunlaşıyor. Satışların da bu rakam aralığında olan konutlarda gerçekleşmesini bekliyoruz.”

İstanbul’un en pahalısı Beşiktaş Levazım

“Metrekare bazında en yüksek satış fiyatına sahip olan ilçe 43 bin lira ile Beşiktaş Levazım. Levazım’ı Bakırköy - Ataköy 1. Kısım 40 bin 330 lira, Beyoğlu - Kocatepe 36 bin 204 lira, Bakırköy - Yeşilyurt 31 bin 111 lira, Üsküdar

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