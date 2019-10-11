2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP)/OVP (2020-2022) ve OVP ile uyumlu olarak hazırlanan OVMP'de (2020-2022) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eş güdüm içinde sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması ve böylece kamu borçluluğunun düşük düzeylerde tutulması oluşturacak.