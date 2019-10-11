FİNANS

2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek - Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacak - Bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2020 yılı için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6 ve 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak esas alınacak - GSYH büyüme oranı 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak dikkate alınacak

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP)/OVP (2020-2022) ve OVP ile uyumlu olarak hazırlanan OVMP'de (2020-2022) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eş güdüm içinde sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması ve böylece kamu borçluluğunun düşük düzeylerde tutulması oluşturacak.

Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP ve OVMP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

- Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2020 yılı için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6 ve 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak esas alınacak.

GSYH büyüme oranı 2020, 2012 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak öngörülecek.

Döner sermaye gelirleriyle bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığıyla karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

Yükseköğretim kurumları dışında kalan özel bütçeli idareler, son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanıyla 2019 yılı altı aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacak, önceki yıllar gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bütçe fişlerine yansıtacak.

Kamu idareleri ödenek tekliflerini, hizmetlerini ilk defa sunacakmış gibi değerlendirmeye tabi tutacak, öncelikli somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütecek ve mevcut harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesini sağlayacak şekilde yapacak.

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