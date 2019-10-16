2020 yaz sezonu biletleri, özel fiyatlarıyla Pegasus'un dijital kanallarında

İSTANBUL(AA) - Pegasus, 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim’e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart-31 Ekim 2020'de yurt içine 89,99 TL, yurt dışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor.

Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyen misafirler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabiliyor.

