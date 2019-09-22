"2020'de yüksek katma değerli teknoloji ihracatına başlayacağız"

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - United Group'un teknoloji iştiraklerinden Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet, 2019'u "ihracat yılı" ilan ettiklerini belirterek, "2020 yılı içinde yüksek katma değerli teknoloji ihracatımıza başlayacağız." dedi.

Selamet, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST İstanbul'a katıldıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, TEKNOFEST İstanbul'un, Türk savunma sanayisinin yaptığı atılım ve Milli Teknoloji Hamlesi politikalarının çıktılarını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mahrek Teknoloji olarak Gebze Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Selamet, "Bizim odaklandığımız alan Nesnelerin İnterneti (IoT). Burada da sektörel bazlı farklı çözümler sunuyoruz. Lojistik firmaları için yeni nesil araç takip çözümleri sunuyoruz. Hem donanım hem yazılım anlamında verimliliği artırıcı, kayıp-kaçağı önleyici çözümler üretiyoruz." diye konuştu.