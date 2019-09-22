"2020'de yüksek katma değerli teknoloji ihracatına başlayacağız"

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - United Group'un teknoloji iştiraklerinden Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet, 2019'u "ihracat yılı" ilan ettiklerini belirterek, "2020 yılı içinde yüksek katma değerli teknoloji ihracatımıza başlayacağız." dedi.
Selamet, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST İstanbul'a katıldıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, TEKNOFEST İstanbul'un, Türk savunma sanayisinin yaptığı atılım ve Milli Teknoloji Hamlesi politikalarının çıktılarını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Mahrek Teknoloji olarak Gebze Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Selamet, "Bizim odaklandığımız alan Nesnelerin İnterneti (IoT). Burada da sektörel bazlı farklı çözümler sunuyoruz. Lojistik firmaları için yeni nesil araç takip çözümleri sunuyoruz. Hem donanım hem yazılım anlamında verimliliği artırıcı, kayıp-kaçağı önleyici çözümler üretiyoruz." diye konuştu.
Selamet, birçok alanda personel ve makine verimliliğini artırıcı çözümler ürettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Endüstri alanında personel görev takip sistemi üretiyoruz. Bu sayede firmalar, personelinin verimliliklerini önemli oranda artırıyor. Makinelerin verimliliklerini ölçen sistemlerimiz sayesinde kayıp-kaçak oranlarını minimum seviyelere indiriyoruz. Yapay zeka bazlı çözümlerimiz IoT sistemlerimiz ile entegre çalışıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda personel görev takip ve performans yönetimi sistemimiz şu an aktif olarak hizmet veriyor. 2 bini aşkın personelin ve sarf giderlerin takibi ve yönetimi tamamen bizim geliştirdiğimiz donanım ve yazılımlar sayesinde yapılıyor. Verimlilik artışı sağlıyoruz."
Nesnelerin İnterneti'nin boyut değiştirdiğine işaret eden Selamet, "Eskiden bu teknoloji sayesinde buzdolabının bozulduğu bize haber veriliyordu. Artık buzdolabı daha bozulmadan uyarılar veriyor. Enerji tüketimi noktasında buzdolabının doluluğuna göre soğutucu sistemi çalıştırılıyor. Bu ölçümlemeler sayesinde verimlilik artışı sağlıyoruz. Bizim odaklandığımız nokta, verimlilik artışı ve optimizasyon." diye konuştu.
- "Türkiye'de Ar-Ge kültürü oluştu"
Salih Selamet, 2004 yılından itibaren özellikle savunma sanayi alanında yüksek teknoloji hamlesinin başlatıldığını, çıkarılan kanunlar ve verilen teşvikler ile Türkiye'de Ar-Ge kültürünün zaman içinde oluştuğunu söyledi.
Selamet, ithal teknoloji çözümlerinin yerini artık yerli ve milli teknoloji çözümlerinin aldığını, Türkiye'nin artık teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldiğini ifade etti.
Eğitim kurumları ile iş birliklerine önem verdiklerini aktaran Selamet, şunları kaydetti:
"Üretim ve Ar-Ge tesislerimiz Gebze Bilişim Vadisi'nde yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ile iş birliklerimiz var. STM ve ASELSAN gibi kuruluşlarla da bazı alanlarda beraber çalışıyoruz. Sponsorluklarımızı artırmayı hedefliyoruz. Eğitim kurumlarında halihazırda öğrenim gören arkadaşlarımızın bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak bizim için oldukça önemli. Çünkü bu arkadaşlarımız aynı zamanda bizim gelecekteki insan kaynaklarımız olacak."
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