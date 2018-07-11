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"2021'de Türkiye'deki satışlarımızın yarısından fazlası hibrit olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt: - "Toyota olarak 2021'de Türkiye'deki toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz" - "2018 yılının ilk 6 ayında hibrit satış adedimiz bin 836 olarak gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Toyota olarak 2021'de Türkiye'deki toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz." dedi.

Toyota'nın Türkiye'deki 59., İstanbul'daki 8. plazası Toyota Plaza Aktoy'un açılış törenine Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve Toyota Plaza Aktoy Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Bozkurt, 2020 yılına kadar olan süreçte Toyota'yı Türkiye'nin en sevilen markası yapma hedeflerinin bulunduğunu belirterek "Bu hedefe giden yolda bayi ağının güçlenmesi son derece önemli. Mevcut ekonomik şartlarda Toyota markasına güvenerek bu yatırımı gerçekleştirenleri kutluyorum." diye konuştu.

Toyota'nın çevreci yaklaşımını Leed Gold sertifikasına sahip Aktoy Plaza ile bir kez daha kanıtladığını kaydeden Bozkurt, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre dostu yaklaşımları sürdürüyoruz. Toyota çevreye duyarlı üretim anlayışını motor teknolojilerinde de ortaya koyarak hibritin yaratıcısı ve öncüsü olmuştur. Bugün 12 milyonu aşan hibrit satışıyla bu alanda da liderliğini sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Yakın gelecekte Türkiye'de hibrit motora sahip Toyota model gamının artacağını da altını çizen Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖTV teşviki ile birlikte Türkiye pazarında memnuniyet verici bir ivmelenme yaşandı. Ülkemizde hibrit farkındalığını ve bilinirliğini artırmak için 2017 yılında tüm bayilerimizi seferber etmiş ve bunun sonucunda toplamda 4 bin 110 hibrit araç satışına ulaşmıştık. 2018 yılının ilk 6 ayında da hibrit satış adedimiz bin 836 olarak gerçekleşti. Hibrit satışlarındaki bu artışın halkımızın bilinçlenmesi ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. 2019 ve sonrasında, Toyota markasının en güçlü yanı olan hibrit model sayısının artacak olması nedeniyle, bu teknolojiyi her yönüyle halkımıza anlatmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

Tüm dünyada dizellerle ilgili birçok önlem alınmaya başlandı. Bu kararlara paralel olarak önümüzdeki 3-5 sene içerisinde dizel motor geliştirmeyeceklerini anons ettiler. Benim görüşüm, 2020 sonrasında dizel otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşanacaktır ve hibrit araçların satışı artacaktır. Toyota olarak 2021'de Türkiye'deki toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz."

- "Aktoy Plaza, Leed Gold sertifikasına sahip çevre dostu bir yapı"

Toyota Plaza Aktoy Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ise bilinen Toyota kalitesinin ve markaya güven unsurunun yatırım yapma kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Küçükoğlu, plazanın sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri ile bir adım öne çıktığını kaydederek "Aktoy Plaza, Leed Gold sertifikasına sahip çevre dostu bir yapıdır. Sağlıklı ve ekolojik bir çalışma çevresi oluşturduğumuz plazamızda yıllık yüzde 20 enerji ve yüzde 45 su tasarrufunu hedefliyoruz. Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin kriterlerine en üst düzeyde uymaktadır." ifadelerini kullandı.

Toyota'nın 3S Plaza (satış, servis ve yedek parça) konseptine uygun olan Toyota Plaza Aktoy, aynı zamanda çevre dostu binalara verilen Leed Gold sertifikasına da sahip.

Toyota Plaza Aktoy, 755 metrekarelik showroom, 11 bin 340 metrekarelik kapalı alan, 775 metrekarelik ilave araç otoparkı ve bin 220 metrekarelik açık alanda 36 uzman personeli ile hizmet verecek.

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