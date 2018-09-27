FİNANS

2022 yılına kadar 133 milyon yeni iş alanı doğması bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

PRNET’İN Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği 2018’ raporuna göre, 2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğması beklenirken, 75 milyon iş pozisyonunun yok olacağı öngörüldü.

İSTANBUL, (DHA) - PRNET’İN Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği 2018’ raporuna göre, 2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğması beklenirken, 75 milyon iş pozisyonunun yok olacağı öngörüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, geleceğin iş alanlarını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği 2018’ raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2022 yılında dünya üzerinde toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğmasının beklenildiği açıklandı. Buna karşın 75 milyon iş pozisyonunun ise yok olacağı öngörüldü. Rapor, dünya genelinde yaklaşık 15 milyon çalışanı bulunan 313 uluslararası şirketin insan kaynakları departmanında çalışan kişilere yöneltilen sorularla hazırlandı.

MUHAKEME VE KARAR VERME GÖREVLERİ İÇİN MAKİNE PAYI YÜZDE 28 OLACAK

Yapılan medya incelemesinde, iş imkânlarıyla ilgili yıl içerisinde 12 bin 337 haber çıkışı tespit edilirken, yapay zekâ ve makineleşme ile ilgili de 11 bin 648 yansıma belirlendi. Veriler neticesinde önümüzdeki yıllar baz alındığında yöneticilerinin istihdam anlamında olumlu düşüncelere sahip olduğu saptandı. Böylelikle dünya çapında 75 milyon kişi mesleklerini artık robotların yapması nedeniyle işini kaybedecek olsa da, istihdam edilecek 133 milyon yeni iş fırsatı doğacağı belirlendi. Bunun yanı sıra çalışanlar önümüzdeki yıllarda görev dağılımının da değişeceğini savundu. Araştırmada yöneticilere belli görevlerin ne kadarını çalışanların ne kadarını da makinelerin yaptığı soruldu. Çıkan sonuçlara göre de yöneticilerin, muhakeme ve karar verme görevleri için makine payının bu yıl itibarıyla yüzde 19 olduğu görüldü. Bu oranın 2022 yılına gelindiğinde ise yüzde 28’e çıkacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, iletişim, etkileşim görevlerinde makinelerin şu anki payı yüzde 23 iken 2022 yılında bu oranın yüzde 29’a çıkacağı söylendi.

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