İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "nitelikli ve kapsayıcı eğitim" hedefine yönelik 2023 Eğitim Vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmasının olumlu bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmamızın taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacak." ifadesini kullandı.

Bilecik, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya dair açıklamalarını ilgiyle takip ettiklerini bildirdi.

"Nitelikli ve kapsayıcı eğitim" hedefine yönelik vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmış olmasının olumlu bir başlangıç olduğunu aktaran Bilecik, vizyon belgesinde veriye dayalı karar alma anlayışının ön planda tutulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına, dijital becerilerden yabancı dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede hedefler konulduğunu belirterek, şunları kaydetti: