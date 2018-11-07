"2023 hedefimizi koruyoruz, yatırımlara devam edeceğiz"

Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirterek, "Ak-Kim olarak 2018 yılını 300 milyon dolar civarında ciro ile kapatıyoruz. 2023 yılı için de hedefimizi koruyoruz. Dolayısıyla yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

Yalova'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kipri, burada yaptığı konuşmada, 2018'in Türkiye ekonomisi için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Kipri, bu süreçten en az etkilenen şirketlerden biri olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu süreci bir şekilde atlatacağız. Yeter ki işimizi en verimli şekilde yapmaya devam edelim. Durmuyoruz çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedefimiz var. Vizyonumuza yazdığımız bir hedeftir bu. Ak-Kim olarak 2018 yılını 300 milyon dolar civarında ciro ile kapatıyoruz. 2023 yılı için de hedefimizi koruyoruz. Dolayısıyla yatırımlara devam edeceğiz."

- "İleri artıma teknolojisi konusunda bir yatırım"

Ak-Kim'in, su arıtma çözümleri alanındaki projelerine değinen Kipri, şu bilgileri verdi: