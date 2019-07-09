SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrika) sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. AA muhabirinin TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, rekabetçi üretim ve verimlilik konusunda sanayide dijital dönüşüm yatay politika alanları arasında yer aldı. Dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla öncelikli sektörlerde üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, imalat sanayisinin dijital dönüşümüne yönelik iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirecek arayüzlerin ve standartların oluşturulması ve farkındalığın artırılması sağlanacak. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına yönelik, Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak. - "İyi uygulamalar" portalda yer alacak İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik teknoloji çözümleri, iyi uygulamalar, kullanım senaryoları, eğitim materyalleri, standartlar gibi bilgi ve araçlara erişim sağlanmasına imkan tanıyacak dijital dönüşüm örnek uygulama kütüphanesini de içeren bir portal oluşturulacak.

Öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak. Dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri, organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri de oluşturulacak. Plan dönemi sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14'e yükseltilecek. - Dijital dönüşümde danışman havuzu oluşturulacak Başta KOBİ'ler olmak üzere, işletme özelinde dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasını sağlamak amacıyla dijital dönüşüm alanında yetkin ve akredite edilmiş danışman havuzu oluşturulacak. Sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılacak, fabrika ve tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınacak, firmaların uçtan uca siber güvenliği periyodik test edilecek.