FİNANS

"2023'te dünyanın en iyileri arasında olacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu belirterek, "Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." dedi.

Malkoç, Rekabet Kurumu'ndaki konferansta yaptığı sunumda, insanlara hizmet etmenin, denetçiliğin en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu dile getiren Malkoç, "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı denetleyicilik yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, üniversitelerden sanayiye kadar her alanda insanımız bize gelebiliyor. Biz, insanımızın bütün işlerinde hakkaniyet olsun, şartlar eşitlensin diye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri hakkında da konuşan Malkoç, vatandaşların her konuda kuruma başvurabileceğini, başvuruları 6 ay içinde çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, insan odaklı kamu hizmeti vermeye çabaladıklarını kaydetti.

- "Adaleti sağlayan bu coğrafyada kalabiliyor"

Türkiye'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu hatırlatan Malkoç, "Anadolu coğrafyasındasınız, bu nedenle güçlü olmak zorundasınız. Adaleti sağlayan, bu coğrafyada kalabiliyor. Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, insanın ana görevinin adaleti temin etmek olduğuna işaret ederek, insan haklarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

Kurulduğundan bugüne kadar Kamu Denetçiliği Kurumuna 65 bin başvuru yapıldığını aktaran Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 17 bin 585 müracaat aldık. Bunların 17 bin 550'sini karara bağladık. Kuruma 2016'da yapılan başvuru sayısı 6 bin civarındaydı. Yapılan tanıtımlarla bunu 17 bine çıkardık. Ayrıca, 2013'te kurumun kararlarına uyma oranı yüzde 20'lerdeyken, 2018'de bu oran yüzde 70'leri aştı. Avrupa'da bunun ortalaması yüzde 80'lerde."

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak da hak aramanın insani bir erdem olduğunu ifade ederek, "Hak aranmayan bir toplumda zulmün nerelere varacağını tahmin ediyoruz." dedi.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldıBİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı
TMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağızTMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi Rekabet Kurumu Şeref Malkoç

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

5 yıldızlı otelleri aratmıyor

5 yıldızlı otelleri aratmıyor

O ödemeler için başvurular 17 Nisan'da başlıyor

O ödemeler için başvurular 17 Nisan'da başlıyor

Tanesi 5 liradan satılıyor, sipariş yağıyor

Tanesi 5 liradan satılıyor, sipariş yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı

BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı

TMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağız

TMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağız

Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım

Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.