2023'te hedef yüzde 65 yerli ve yenilenebilir enerji

İLYAS AVCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından düzenlenen "Çatılarda güneş enerji santrali (GES) uygulama fırsatları" konulu seminere katılmak için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında üretimin artarak devam ettiğini anlatan Tancan, şöyle devam etti:

"Türkiye, geçmiş yıllarda elektrik enerjisinin yüzde 40'ını yerli ve yenilenebilir enerjiden temin ediyordu. Son yıllarda bunu yüzde 50'lere çıkarttık. 2019 yılının ilk iki ayı içerisinde elektrik enerjisinde yerli ve yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 60'lara çıktı. Yıl sonunda yüzde 60'ları koruyamasak bile yüzde 50'nin üzerinde yerli ve yenilenebilir enerji oranımız olacak gibi gözüküyor."