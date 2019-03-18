FİNANS

2023'te hedef yüzde 65 yerli ve yenilenebilir enerji

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: - "Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz" - "Türkiye, geçmiş yıllarda elektrik enerjisinin yüzde 40'ını yerli ve yenilenebilir enerjiden temin ediyordu. Son yıllarda bunu yüzde 50'lere çıkarttık. 2019 yılının ilk iki ayı içerisinde elektrik enerjisinde yerli ve yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 60'lara çıktı"

İLYAS AVCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından düzenlenen "Çatılarda güneş enerji santrali (GES) uygulama fırsatları" konulu seminere katılmak için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında üretimin artarak devam ettiğini anlatan Tancan, şöyle devam etti:

"Türkiye, geçmiş yıllarda elektrik enerjisinin yüzde 40'ını yerli ve yenilenebilir enerjiden temin ediyordu. Son yıllarda bunu yüzde 50'lere çıkarttık. 2019 yılının ilk iki ayı içerisinde elektrik enerjisinde yerli ve yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 60'lara çıktı. Yıl sonunda yüzde 60'ları koruyamasak bile yüzde 50'nin üzerinde yerli ve yenilenebilir enerji oranımız olacak gibi gözüküyor."

Tancan, yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli teşviklerin verildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"2020 sonuna kadar devreye girecek yenilenebilir enerji kaynakları için halihazırda verilmiş olan bir teşvik söz konusu. Yatırımcılarımız 2020'den sonra bu teşvikin devam edip etmeyeceği, edecekse nasıl devam edeceği konusunda bize zaman zaman sorular yöneltiyor. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Hangi kaynaklarda teşvike ihtiyaç söz konusu ise ve ne kadarsa bu rakam üzerinde çalışılıyor. Bu da makul bir süre sonunda kamuoyuyla paylaşılacak."

- Çatılarda elektrik üretimi teşvik edilecek

Lisanssız güneş enerjisi santrali kapsamında son iki yılda çok büyük atılım gerçekleştirildiğini vurgulayan Tancan, birçok yatırımcı tarafından 5 bin megavatı geçen miktarda lisanssız güneş enerjisi santrali kurulduğunu anlattı.

Yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu ifade eden Tancan, yeni dönemde lisanssız santraller ile tüketicinin kendi enerjisini karşılamasına yönelik teşvik edici düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Tancan, "Çok yakında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, kamuoyunun ve sektörün de görüşlerini almak suretiyle çatılarda elektrik üretimini teşvik etmeye yönelik, aylık mahsuplaşma mekanizmasını devreye alarak, tüketicileri kendi tükettiği noktada elektriği üretmeye teşvik edecek mekanizmalar için çalışmalar söz konusu. İnşallah bunlar çok kısa sürede açıklanacak." diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Tancan, "Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tancan, kullandıkları teknolojilerin mümkün olduğunca yerli üretimden temin edilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Yerli ürün kullanılması durumunda verilen ilave teşvikler söz konusu. Bunu daha cazip hale getirecek çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede bunu da tamamlayıp mümkün olduğunca daha çok yerli ürün kullanılmasını teşvik edecek mekanizmaları da yakında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Tancan enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Giriş ücretleri belli oldu!

Giriş ücretleri belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.