FİNANS

"2023'te konutların yüzde 20'sinin tasarruf ile satın alınacağını öngörüyorum"

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman: - "Tasarrufa dayalı finansman modeliyle sahiplenilen ev oranının 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de satılan konutların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelerek 200 bin adede ulaşacağını öngörüyorum" - "Şirket olarak sektöre farklı bir bakış açısı getirdik. Sektörün diğer temsilcileri 61 aya ev teslim sözü veriyor. Biz bunu 18-20 aya kadar düşüren bir finansman hizmeti geliştirdik" - "Potansiyel müşterilerimizin başlıca kaygısı olan 'Size ve tasarrufa dayalı finansman sektörüne nasıl güvenebilirim?' sorusuna, sigortacılıkta önemli bir marka olan HDI Sigorta ile çözüm bulduk"

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, tasarrufa dayalı finansman modeliyle sahiplenilen ev oranının 2023 itibarıyla Türkiye'de satılan konutların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelerek 200 bin adede ulaşacağını öngördüğünü bildirdi.

Narman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarrufa dayalı finansman sağlayan sektörün cirosunun 2019 için 2-3 milyar lira olduğunu belirterek, sektör aktörlerinin doğru hamleleriyle bu cironun gelecek 2 yılın sonunda 10 milyar liraya ulaşabileceğini söyledi.

10 yıldır tasarrufa dayalı finansman sektörü içerisinde bulunduğunu ifade eden Narman, nisan ayında faaliyete başlayan Tasarruf AŞ'nin, Türkiye genelinde 8 şubesi bulunduğunu, bu sayının hızla artarak gelecek yıl içerisinde 50'ye ulaşacağını kaydetti.

Tasarruf AŞ'nin amacının, insanların hayallerine kavuşabilmeleri için güvenilir, samimi ve faizsiz şekilde hizmet veren bir şirket kültürü oluşturmak olduğunu aktaran Narman, şirketin tamamen yerli sermayeyle oluşturulduğunu söyledi.

Tasarruf etmeyi, insanların alışkanlığı haline getirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Narman, şunları kaydetti:

"Tasarruf alışkanlığının, bireyden ülkenin tümüne yayılabilmesi gerekiyor. İnanıyoruz ki tasarruf ettiğimiz müddetçe büyük fedakarlıklara ve ayrıcalıklara ihtiyacımız kalmayacak. Her bir birey, kendi emeği ve tasarrufuyla hayalindeki ev ve arabaya sahip olabilecek. İnsanları, gelirlerinden daha fazla giderlerinin olduğu bir yaşamdan kurtarmak en büyük gayemiz. Bugün, insanlarda ev ya da araba sahibi olmanın çok zor olduğu, bunun için yüksek bedellerin yıllar boyu ödenmesi gerektiği düşüncesi var. Biz tam da bu algıyı yıkmak istiyoruz. Çünkü Tasarruf AŞ sayesinde birikim yapmak oldukça rahat. Biz de bu hayallerin kolayca gerçekleşebileceğini adımız gibi biliyoruz."

- "Tasarrufu hayat anlayışımız yapabilirsek ayda 150-500 lira tasarruf yapabiliyoruz"

Nimetullah Narman, insanların, hayatlarına küçük dokunuşlar yaparak ciddi tasarruflar elde edebileceğini belirterek, "Tek bir örnekten yola çıkalım; evinizde sürekli prizde takılı halde olan 5 adet elektrikli alet olduğunu düşünelim. Bu aletler, aylık 8,1 kilovatsaat boşa elektrik tüketimi yapıyor. Yani yılda yaklaşık 50 lira gibi tüketim, çok küçük bir müdahale ile ortadan kalkabiliyor. Bu durum boşa tükettiğimiz su, gıda ve gereksiz harcamalar için de geçerli. Eğer tasarrufu hayat anlayışımız yapabilirsek ayda 150-500 lira tasarruf yapabiliyoruz. Sadece bu alışkanlığı değiştirerek bile taksitle ev almak mümkün." şeklinde konuştu.

Kredi çekerek ev ya da araç almayı "insanın kendisine ettiği zulüm" olarak tanımlayan Narman, "100 bin liralık ev için 120 ay vadeli kredi çekildiğinde bunun kişiye maliyeti 220-250 bin lira oluyor. Kişi, '100 bin liralık ev alacağım' diyor, aslında 240 bin lira ödüyor. Ayrıca, bunun için 10 yılını ipotek altına alıp borçlanıyor." dedi.

Tasarrufa dayalı finansman modelinin Almanya, İngiltere ve ABD'de de uygulandığını ancak bunların bir kısmına faizin bulaştığını belirten Narman, Türkiye'de bu işin faizsiz bir şekilde yürütüldüğünü, şirketlerin faizle mukayese edilemeyecek oranda küçük bir hizmet bedeli aldığını söyledi.

Narman, sektöre dair beklentilerini açıklarken de, "Eğer doğru sektör aktörleri tarafından doğru adımlar atılırsa tasarrufa dayalı finansman modeliyle sahiplenilen ev oranının 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de satılan konutların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelerek 200 bin adede ulaşacağını öngörüyorum. Şu an 2 milyar lira olan sektör cirosu, 2 yılın sonunda 10 milyar lira, 4. yılın sonunda 50 milyar lira bandına gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Tasarrufla, kredisiz ev almak mümkün"

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Narman, tasarrufa dayalı finansman işleyişinin temelinde insanların birbirlerine destek olmasının yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket olarak sektöre farklı bir bakış açısı getirdik. Sektörün diğer temsilcileri 61 aya ev teslim sözü veriyor. Biz bunu 18-20 aya kadar düşüren bir finansman hizmeti geliştirdik. Tasarrufla, kredisiz ev almak mümkün. Yaptığımızın karşılığında bir hizmet bedeli alıyoruz. Biz bu hizmet bedelini dahi insanların hayallerini gerçekleştirmek için taksitle kabul edebiliyoruz. Belki bugün ev ya da arabayı teslim alamıyorlar ama ev ve araba sahibi olacakları günü, biz onlara şimdiden bildiriyoruz."

Narman, potansiyel müşterilerinin başlıca kaygısı olan "Size ve tasarrufa dayalı finansman sektörüne nasıl güvenebilirim?" sorusuna, sigortacılıkta önemli bir marka olan HDI Sigorta ile anlaşarak çözüm bulduklarını söyledi.

- "Ofise dahi gelmeden dijital imza ile ev alma taleplerini karşılıyoruz"

Dijital altyapı hizmetlerinde servis sağlayıcılarının Turkcell olduğunu aktaran Narman, "Sektörde gerçekleştirdiğimiz bir başka yenilik de yola çıktığımız ilk andan itibaren dijital çözümler sağlıyor oluşumuz. Günümüzde verilerimizin güvenliği çok önemli bir konu haline geldi. Birçok kişinin bilgileri siber saldırılarla izinsiz şekilde ele geçirilip kullanılıyor. Bu durum, şirketleri büyük sorumluluk altına sokuyor. Biz tüm bunların yaşanmaması için sistemimize yatırım yaptık." diye konuştu.

www.tasarruf.com.tr üzerinden halihazırdaki ve potansiyel müşterilerine, bir başka ilki gerçekleştirerek, canlı ve görüntülü tasarruf uzmanlarıyla yardımcı olduklarını ifade eden Narman, özellikle gurbetçi vatandaşların da bu fırsatı değerlendireceğini düşündüğünü söyledi. Narman, ofise dahi gelmeden dijital imza ile ev, araba alma taleplerini karşıladıklarını bildirdi.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyorİkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor
Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandıBakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

2 bin 500 polis alınacak

2 bin 500 polis alınacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayana bin 546 TL ceza

Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayana bin 546 TL ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.