"2023'te milli gelirin yüzde 8'ini turizm oluşturacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, muhtemelen Türkiye'nin bu yılki milli gelirinin yüzde 4'ünün turizm gelirlerinden oluşacağını belirterek, "Hedefimiz 2023'e kadar bunu yüzde 8'lere çıkarmak, ciddi oranda arttırmak. Buradaki en büyük konsantrasyonumuz kişi başı gecelik geliri arttırmak." dedi. Kuşadası'nda sektör temsilcileriyle buluşmasının ardından Kuşadası Limanı'nı gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmdeki hızlı büyümenin devam ettiğini, Türkiye'nin kriz öncesi rakamları bu yıl yakalayacağını söyledi. Gelirde kişi sayısı hedeflerinin devam ettiğini belirten Ersoy, şunları dile getirdi: "Öncelikli hedefimiz kişi sayısı değil. Bizim öncelikli hedefimiz kişi başı geliri arttırmak. Hedef kriterlerini koyarken de turizmin milli gelire oranıyla ölçüyoruz. Muhtemelen bu sene milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerimizden oluşacak. Hedefimiz 2023'e kadar bunu yüzde 8'lere çıkarmak, ciddi oranda arttırmak. Buradaki en büyük konsantrasyonumuz kişi başı gecelik geliri arttırmak."

- "3,5 yıl aradan sonra zam yapıldı" Müze giriş ücretlerinin artırılmasına ilişkin eleştirilere değinen Ersoy, en son 2015'te zam yapıldığını söyledi. "3,5 yıl gibi bir süre geçti üzerinden, kriz sebebiyle yapılamıyordu." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu müzelere bakmak, onarmak durumundayız, tadilatlarını yapmak zorundayız. 3,5 yıl aradan sonra yapılan zam yüksek bir zam değil. Ayrıca, özellikle Türk ziyaretçileri koruyan müze kart sistemimiz var. Müze kart sisteminin zamdan sonra fiyatı 70 lira, bir yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müzelere sınırsız giriş hakkı tanıyor. Çok daha fazla girebilir ama yani ayda bir kere girdiğiniz zaman ortalaması 6 liraya geliyor. 6 lira, dünya ortalamalarının çok çok altında bir rakam ancak burada konuşulacak bir şey görmüyorum ben. 2015 yılından beri çok gecikmiş bir zam vardı, onu yaptık, uygulamaya soktuk. Sonuçta biz bu müzelerin tadilatını, bakımını ve temizliğini yapmak zorundayız. Türkiye'nin de değerlerini, özellikle yabancı ziyaretçi alıyoruz, biliyorsunuz, değerlerini bedava vermek gibi bir şansı yok. Değerlerinin karşılığı olan parayı almak zorunda. Bunları da tekrar yatırıma çevirip turizmin hizmetine sunmak zorunda. Maalesef şartlar geçmiş yıllarda yaşanan krizden dolayı bu zammı geciktirdi, gecikmiş bir zammın uygulanması."

- "Kişi başı geliri iki katına çıkarmamız lazım" Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı açıklanmış turist hedefinin 50 milyon kişi ve 50 milyar dolar olduğunu anımsattı. Ersoy, şunları dile getirdi: "Açıklanmış bir hedefimiz var. Bu, bir kenarda dursun. Biz bunu başarı olarak addetmiyoruz artık. Açıkçası turist sayısını çoğaltmak kendiliğinden gelişmesi gereken bir şey ama konsantrasyonumuz kişi başı gelir. Biz sadece buna konsantre oluyoruz. Bu sene 700 dolar civarlarına yakın bir gelir çıkacak, 700 doları biraz geçer diye düşünüyorum. Bizim çok çok daha üstünde olması lazım, bin 200 - bin 300 dolarlara yani bunu ikiye katlamamız gerekiyor. Konsantrasyon, tamamen geliştireceğimiz politikalar, uygulamalar, projeler, planlamalar, bunun üzerine olacak." Ersoy, İzmir'in hava trafiğinin arttırılması ve sezonun 12 aya çıkarılması için çalışma yürüttüklerini, havayolu şirketleriyle görüştüklerini, ekim ayında da konuya ilişkin açıklama yapacakları bilgisini paylaştı. Turizm bölgelerindeki altyapı sorunlarına ilişkin planlamalar da yaptıklarına dikkati çeken Ersoy, bu konuda önceliği elini taşın altına koyan sektör ve belediyelere vereceklerini kaydetti.