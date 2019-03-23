FİNANS

2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "İhracatın geliştirilmesi, pek çok unsurla doğrudan ilgilidir. Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız" - "Hedefler, ülkemizin tek bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin kapasitesinin üstünde üretim yapması ve ihracat gerçekleştirmesiyle ancak yakalanabilir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ihracatın geliştirilmesinin pek çok unsurla doğrudan ilgili olduğunu belirterek, "Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız." dedi.

ATO ve Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin (OAİB) organize ettiği "2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı" Koru Otel'de başladı.

Baran, açılış konuşmasında, çalıştayın Ankara'nın ülke ihracatına katkısını artıracak sektörlerin ve bu sektörlerin geliştirilmesi için izlenecek yöntemlerin belirlenmesi için fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dışa açılım modelini benimsediği son 30 yılda, ihracatını en hızlı artıran ülkeler arasında yer aldığını anımsatan Baran, "Türkiye'nin 1980'de ihracatı yalnızca 3 milyar dolardı. Aradan geçen sürede, kendi rekorunu kırarak 168 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatta sanayi ürünleri payının yüzde 90'ı aşması büyük başarı oldu. Türkiye’nin ihracat potansiyelini büyütmek için 2023 yılında hedef olarak, 500 milyar dolar ihracat, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi ve 2 trilyon dolar milli gelir planlandı." diye konuştu.

Baran, ihracatın geliştirilmesinin, pek çok unsurla doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız. Hedefler, ülkemizin tek bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin kapasitesinin en üstünde üretim yapması ve ihracat gerçekleştirmesiyle ancak yakalanabilir. Tabi adı üzerinde hedef, ulaşılmak istenen noktayı ifade ediyor. Bu hedefe ulaşmak için ihracatımızı katlayarak artırmamız gerekiyor."

Ankara'dan ihracatın 2018'de ise 7,6 milyar dolara çıktığını, bununla dış ticaret ve ihracatının, Türkiye ortalamasından daha hızlı geliştiğini belirten Baran, ancak Ankara için daha alınacak çok yolun olduğunu ifade etti.

Baran, aktif ve çok boyutlu bir dış ticaret stratejisinin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesinin güçlü ekonomi için çok önemli olduğuna dikkati çekti. Artık rüzgara göre yön değiştirme döneminin geçtiğini rüzgara yön verme zamanın geldiğini işaret eden Baran, "Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi alanında yaptığı buydu. Israrlı gayretleriyle Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi." dedi.

OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli de içinde bulunulan teknoloji çağında mevcut mesleklerin yüzde 60’tan fazlasının yakın zamanda kaybolacağını ifade ederek, geleceğin gerekliliklerine odaklanılmasına vurgu yaptı.

Ankara’nın ve Orta Anadolu’nun ülke ihracatındaki payının yükseldiğini belirten Ceceli, bunun yeterli oranda olmadığına ve arttırılabilecek potansiyelin varlığına işaret etti.

Oyun yazılımı ve teknolojileri gibi katma değeri yüksek işlerden Ankara’nın 1 milyar dolar gelir elde ettiğini aktaran Ceceli, ihracatı arttırmak için yeni plan ve stratejilerin oluşturulması gerekliliğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından "Güncel Dünya Ekonomisi ve Global Politik Görünüm" başlıklı panel gerçekleştirildi.

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