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21. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı: - "Değişen çevre, teknoloji, yasalar, müşteri talepleri ve rakipler, şirketlerin insan kaynaklarına önem vermelerini gerekli kılıyor"

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, "Değişen çevre, teknoloji, yasalar, müşteri talepleri ve rakipler, şirketlerin insan kaynaklarına önem vermelerini gerekli kılıyor." dedi.

Karyağdı, KalDer Ankara Şubesi tarafından ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlen "21. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı"nda yaptığı konuşmada, çalışanların niteliğinin ürün ve hizmete doğrudan yansıdığını söyledi.

Çalışanlara yönelik eğitimlerin önemine işaret eden Karyağdı, "Değişen çevre, teknoloji, yasalar, müşteri talepleri ve rakipler, şirketlerin insan kaynaklarına önem vermelerini gerekli kılıyor." diye konuştu. Kalite çemberleri ve kaizen (sürekli iyileştirme) çalışmaları sonucunda çalışanlar arasında ekip çalışması alışkanlığının kazanılmasının yanı sıra liderlik, yol göstericilik gibi yeteneklerin de ön plana çıkacağına dikkati çeken Karyağdı, şunları kaydetti:

"Çalışanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyip kenara çekilmek risksiz ve kolay bir iştir ancak onları bilgiyle donatıp, işlerinde motive olmalarını sağladıktan sonra onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeye gerek yoktur. Kalite yönetimi ve ekip çalışmaları, şirketlerin ekip oluşturma ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirir. Ekip çalışmalarının iyi yanı da insan psikolojisinde önemli bir yer tutan tanıma, takdir ve ödülü içermesidir. Bu duygular çalışanları daha fazla motive edecek ve daha verimli ve daha kaliteli işler üretmelerine imkan sağlayacaktır."

Karyağdı, özel sektör, kamu veya sivil toplum kuruluşlarının var olmak ve büyümek için sürekli iyileştirme çalışmalarına ve yeniliğe ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Şirketlerin her yıl koydukları ciro, kar büyümesi gibi parasal hedefleri, verimlilik ve kalite yoluyla sağlayan çalışanlara da bu büyümeden adil bir şekilde pay vermek kurumsal devamlılık, çalışanların kuruma olan aidiyetlerinin ve adanmışlıkların artırılması için gerekli bir unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

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