21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği 16 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 16-19 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, şenlik Antalya'da, kuruma ait Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi yakınındaki Saklıkent'te gerçekleştirilecek. Bu yıl 21'incisi yapılacak şenlik kapsamında katılımcılar 3 gece çadırlarda konaklayacak.
16-19 Ağustos'taki şenlik süresince, astronomi konulu seminerler verilecek, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları yapılacak, astronomi alanında firma sergileri düzenlenecek.
Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluşacak
Garanti Bankası Genel Müdürü: Normalleşme sürecine girdik
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum