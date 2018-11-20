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22. Uluslararası İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Bilgi artık sosyal medya ile bir ekranın ötesinde. Bilişim çağında dijitalleşmeyle birlikte, bilgi ağlarına içerik üretenler veya merkezi veriyi depolayan şirketler, artı değere el koyuyorlar" - TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı Direktörü Mehmet Sabır Kiraz: - "Bizim kripto para konusunda uluslararası alanda kabul edilebilir bir sisteme ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bilginin artık sosyal medya ile bir ekranın ötesinde olduğunu belirterek, "Bilişim çağında dijitalleşmeyle birlikte, bilgi ağlarına içerik üretenler veya merkezi veriyi depolayan şirketler, artı değere el koyuyorlar." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) düzenlendi.

"Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla gerçekleştirilen forumda, "Uluslararası Ticaret ve Para Sisteminde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı oturumda blockchain sistemi, kripto paraların uluslararası para sistemi ve ticaretteki rolü, kripto paraların uluslararası ticaret açısından barındırdığı riskler ve İslam ülkeleri için bağımsız kripto para fikri masaya yatırıldı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, buradaki konuşmasında, teknolojinin hayatı değiştirdiğini belirterek, dünyada geleceğe bilgi aktarabilenlerin güçlü geldiğini anlattı.

Bilişim teknolojilerinin dünyayı derinden etkilediğini dile getiren Utku, "Bilgi artık sosyal medya ile bir ekranın ötesinde. Bilişim çağında dijitalleşmeyle birlikte, bilgi ağlarına içerik üretenler veya merkezi veriyi depolayan şirketler, artı değere el koyuyorlar. Apple bilgisayar şirketi olarak değer kazanmadı, içerik yöneticisi veya sunucusu olarak değer kazandı." diye konuştu.

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- "Devlet dostu bir kripto para üzerinde çalışıyoruz"

TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı Direktörü Mehmet Sabır Kiraz da kripto paraların bitcoin ile başlamadığını belirterek, kripto paraların tarihinin 1980'lere kadar gittiğini anlattı.

2008'de pek çok araştırmacının bitcoin ile blockchain'in gücünü gözlemlediğini ifade eden Kiraz, "Bitcoin, ilk kripto para, sürekli var olacaktır. Ancak kripto paralarda hala sorunlar var. Örneğin bitcoin değerinde dün ciddi bir düşüş yaşandı. Ayrıca çatallanma (forking) sorunları var. Gizlilik de bir problem. Etherium bazlı paralarda yapılan bütün işlemler herkes tarafından görülebiliyor. Monero gibi bazı paralarda ise hiç kimse işlemlere erişemiyor. Karışıklık da bir sorun. Maden yoluyla üretilebilir kripto paralar için yüksek miktar elektrik gerekiyor. Devlet dostu bir kripto para üzerinde çalışıyoruz. Bizim kripto para konusunda uluslararası alanda kabul edilebilir bir sisteme ihtiyacımız var." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ise insanların para yerine tarih boyunca altın, gümüş gibi farklı şeyler kullandığını belirterek, insanların gelecekte para olarak bir bilgisayar yazılımında anlaşabileceğini anlattı.

Her alışverişin güven gerektirdiğinin altını çizen Yalçıntaş, kripto paralar ile ticarette güven unsuru olan para ve bankanın ortadan kaldırıldığını, böylelikle ticarette farklı bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Yalçıntaş, kripto paralarla alışveriş yapmak için bir bankaya ya da kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmadığını belirterek, kripto paraların taklit edilmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

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22. Uluslararası İş Forumu Albarak Türk MÜSİAD EXPO

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