FİNANS

22. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik: - "22 yıl önce düzenlenmeye başlanan bu fuar, bu kadar güçlü ve fark edilir bir etkinlik olma amacı gütmüyordu. Fakat bu yılki partner ülkenin Çin olması, bu fuarın yalnızca bölgesel değil, küresel bir önem taşıdığının göstergesidir"

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in Mostar kentinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Fuarı, bölge ülkelerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Ekonomi Bakanı Darko Horvat'ın yanı sıra 30 ülkeden temsilcinin katıldığı fuarın açılışını, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik yaptı.

Dodik, bu yılki partner ülke Çin'e teşekkürlerini iletirken, "22 yıl önce düzenlenmeye başlanan bu fuar, bu kadar güçlü ve fark edilir bir etkinlik olma amacı gütmüyordu. Fakat bu yılki partner ülkenin Çin olması, bu fuarın yalnızca bölgesel değil, küresel bir önem taşıdığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çin'in, dünyanın en hızlı gelişen ve en önemli ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Dodik, "Bu fuar kültürlerin buluşma noktasıdır." dedi.

- "Çin'in partner ülke olması, bizim başarılı bir şekilde çalıştığımızın göstergesi"

Fuar Müdürü Dalfina Bosnjak da fuarın 22 yıldır Mostar, Bosna Hersek ve bölgeye farklı bir ekonomi iklimi getirmeye çalıştığını belirterek, "Çin'in partner ülke olması, bizim başarılı bir şekilde çalıştığımızın göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng ise Çin'in daha önce de fuarın partnerliğini üstlendiğini hatırlattı.

Çin ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleştiğini ifade eden Shenfeng, "Bölgede refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ekonominin gelişimini desteklemeye hazırız. Mostar Fuarı bölge için büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Bölgenin iş birliği bakımından zengin potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Shenfeng, yatırımcıları Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönlendireceğini söyledi.

Fuar, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Bosna-Hersek Dalfina Bosnjak Milorad Dodik MOSTAR Uluslararası Ekonomi Fuarı

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