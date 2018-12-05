222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün Türkiye ekonomisinde, dış ticaret açığının daha da azalması yönünde önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Makine ihracatında sağladığımız istikrarlı ve hızlı artış, ürünlerimizde teknolojik ilerleme sağladığımızın önemli bir göstergesidir. Yaptığımız çalışmalarla ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da artırmak, cari fazlaya daha çok katkı vermek istiyoruz.

Türkiye’nin makinecileri, sektör ihracatının yüzde 16,8 arttığı bu dönemde, ihraç edilen makinelerin kilogram başına ortalama değerini 6,1 dolara taşıdı. Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya’da 8,7 doları geçti. Yılın ilk 11 ayında inşaat ve madencilik makinelerindeki yüzde 33,2'lik, tarım ve ormancılık makinelerinde yüzde 26,2’lik artış dikkati çekti.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’undan fazlasını gerçekleştiren makine sektörünün, yılın ilk 11 ayı sonunda ihracata katkısı 15,7 milyar dolar oldu.

Ancak makine dış ticaretinde hiç hak etmediğimiz 10 milyar dolarlık açığı kapatmak, sadece ihracatçımızın değil her kesimden üreticinin önceliği olmalı. Serbest bölgeler dahil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurt dışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurt içinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz. Yurt içindeki ileri teknolojili makine talebine yanıt verebilecek güçteyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2017 yılında 28 milyar dolar makine ithalatı gerçekleştirmesinin, ekonomiye büyük bir ağırlık getirdiğini kaydeden Karavelioğlu, şunları ifade etti:

"Yıllık bazda bakıldığında, büro makinelerinden 2,6 milyar dolar, motorlardan 2,5 milyar dolar, pompa ve kompresörlerden 1,3 milyar dolar cari açık veriyoruz. Aynı şekilde iş makinelerinden 1,1 milyar dolar, takım tezgahları ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinden de 1’er milyar dolar açık oluşuyor. Oysa biz bu alt sektörlerin tamamında, çok nitelikli ürünler üretebiliyoruz. Devletin yerli üretimi kararlı biçimde desteklemesiyle kapanmaya başlayan makas açısından, yatırım teşviklerinin doğru konumlandırılması çok önemli. İthal marka düşkünlüğü olan sanayicilerimizin, bütün dünyanın takdirini kazanmış kendi makinalarımızı kullanmaya başlaması ile kaynaklar dışarıya değil yerli teknolojiye akacaktır. Söz aldığımız her platformda bu mesajı vermeye büyük gayret gösteriyoruz.”