2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

İmza töreninin ardından ihaleyi değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 Milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları ile bir araya gelerek Dursunköy’de yaklaşık 10.000 bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz. Bugün de gerek geçmişiyle gerek gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için imzalarımızı attık. Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

EŞREF KELEŞ: İSTANBUL’A YAKIŞIR BİR PROJE GELİŞTİRECEĞİZ

Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ise, "Öz Er-Ka İnşaat olarak, inşaat sektöründeki 33 yıllık tecrübemizle, dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Florya’da, faaliyete geçireceğimiz konut projesi için yaptığımız sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileriz. İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz" diye konuştu.

"Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesisimiz de yer alacak" diyen Keleş, "Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Öz Er-Ka İnşaat olarak biz bu hayali; doğa ile uyumlu, mimari, mühendislik ve malzeme seçimi yönüyle uluslararası isim yapmış sektörün liderleriyle çalışarak gerçeğe dönüştüreceğimizden dolayı mutluyuz gururluyuz. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.