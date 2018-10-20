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23 büyükelçi Boğaziçi Zirvesi için buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

UİP tarafından düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi öncesinde Körfez bölgesinden 23 büyükelçi ve misyon şeflerinin katılımıyla 6. Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi öncesinde körfez bölgesinden 23 büyükelçi ve misyon şeflerinin katılımıyla 6. Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı düzenlendi.

UİP'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen ve dünyanın her yerinden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, iş dünyasının önemli temsilcileri ve gazetecilerin ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi 26-28 Kasım'da Four Seasons İstanbul’da gerçekleşecek. Zirve öncesi gelenekselleşen, 6. Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasını yer verilen UİP Kurucu Cengiz Özgencil, Boğaziçi Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri Büyükelçiler buluşmasının bu sene altıncısını düzenlediklerinin bilgisini vererek, "9. Boğaziçi Zirvesi’nde de geçmiş zirvelerde olduğu gibi burada zirve öncesi programı paylaşıyoruz. Ankara’daki körfez bölgesi büyükelçileri ve Afrika büyükelçilerini bir araya getirdik. Şu anda Büyükelçiler zirvesine katılan 23 tane büyükelçimiz var. Boğaziçi Zirvesi her sene olduğu gibi bu sene de üstüne katarak büyümesini sürdürüyor. Zirvemizin bu gelişiminde büyükelçilerin ve ülkelerinin katkıları oldukça büyük. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki iş, ticaret hacmi ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü, Boğaziçi Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri Büyükelçiler Buluşmasının gelenekselleşmiş olmasının önemine değinerek, "Altıncısını gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler buluşmasında ülke temsilcilerinin önerileri dinliyoruz. Kendilerine hedeflerimizden bahsediyoruz. UİP’in her sene düzenlediği Boğaziçi Zirvesi’nin bu sene dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Boğaziçi Zirvesi, Batı’dan Doğu’ya, ABD’den Avrupa ülkelerine kadar birçok yerden siyasileri, iş insanlarını ve gazetecileri bir araya getiriyor. 2010 yılında 25 ülkenin katılımıyla başlayan zirve bu yıl 90’a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

Bu sene birtakım yeniliklere de ev sahipliği yapacağız. Gençlerle olan çalışmalar, finans, kültür, sanat ve sürdürebilir enerji konuları konuşulacak. Uzman kişilerin bu konular hakkındaki görüşleri dinlenecek. 9. Boğaziçi Zirvesi bu yıl da umarım geçtiğimiz yıllarda ki başarısını yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Faleh Majed Almutairi, Boğaziçi Zirvesi’nde bu sene de yerlerini alacaklarını belirterek, "Hem konu başlıkları hem de katılan konukların büyüklüğü açısından geçen seneki zirve çok önemliydi. Bu sene geçen senekinden de önemli bir zirve olacak. Zirve, Türk ve Arap dünyasındaki köprüyü kurmak adına önemli bir bağ. Bu bağ her sene daha da güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Moritanya’nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ahmed Lehwirthi, bu yıl zirveye ilk defa katılacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Boğaziçi Zirvesi’nde globalleşme ve yoksullukla mücadele gibi çok ciddi konular konuşuluyor. Birçok ülkeden politikacılar, ekonomistler bir araya geliyor. Bütün bu insanların bir araya gelmesi çok iyi olur. Moritanya coğrafyası olarak Türkiye’ye biraz uzağız. Bu sene de umarım çok başarılı bir zirve olur. Ankara’da Ticaret Bakanımız da birtakım görüşmelerde bulundu. Türkiye ile Moritanya arasındaki görüşmeler de oldukça ivme kazandı."

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar ise, Boğaziçi Zirvesi’ne daha önce de katılım gösterdiklerini ve etkili bir zirve olduğunu ifade ederek, zirvenin her yıl daha iyiye gittiğini kaydetti.

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