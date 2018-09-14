FİNANS

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (Dicle EPSAŞ), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin 23 milyon lirayı bulan elektrik borcunun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceğini duyurdu.

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

ŞANLIURFA, (DHA)- DİCLE Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (Dicle EPSAŞ), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin 23 milyon lirayı bulan elektrik borcunun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceğini duyurdu.
Dicle EPSAŞ'tan yapılan açıklamada Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik borcunun 23 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Açıklamada OSB yönetiminin defalarca uyarıldığını, en geç pazartesi günü borcun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceği ifade edilerek, "Yapılan tüm uyarılar ve iyi niyetli girişimlere rağmen söz konusu elektrik borcunun ödenmediği gibi Şanlıurfa OSB tarafından depozito ve teminatlar da ödenmedi. Şirketimiz elektriği günlük olarak piyasadan borçlanarak alıyor. Geldiğimiz durumda borçlanma şartları ise malum. EPDK tarifelerinin en alt limitinde neredeyse karsız olarak enerji sağlamamıza rağmen Şanlıurfa OSB, aylardır borcunu ödememektedir. Yaşanan bu duruma rağmen OSB'deki sanayicilerin mağdur olmaması için uzunca bir süredir olumlu yaklaşımımızı devam ettirdik. Ancak tüm girişim ve çabalarımıza rağmen aylardır OSB yönetiminden 23 milyon lirayı bulan borç ve bunun dışında hali hazırda kullanılan elektriğin bedeli olan depozito ve teminatların ödenmesi konusunda da olumlu bir geri dönüş alamadık. OSB'de üretim yapan Şanlıurfalı sanayici ve işadamlarımızın zarar görmesini istemediğimizden, anlaşma zemini yakalamak için ısrarlı ve olumlu çabalarımızı son ana kadar sürdürdük. Ancak şirketimizin artık piyasadan borçlanarak OSB'ye enerji tedarik etme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle OSB yönetimine gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda 17 Eylül 2018 pazartesi günü enerjilerinin kesileceğini resmen bildirdik."

FOTOĞRAFLI

PARTNERTelefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!Telefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldiJaponya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi
Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira olduTemmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.