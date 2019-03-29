FİNANS

23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı.

23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA) - HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Koleksiyonda Atatürk imzası ve silüeti olan baskılı tişörtler ön plana çıkıyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan parçaların 23 Nisan coşkusunu yansıttığı bildirildi. Koleksiyonda, Atatürk imzası ve silüeti olan, omuz detaylı baskılı tişörtler, rengarenk tütülü eteklerin yanı sıra, payetlerle işlenen kalp, yıldız ve kelebek desenli kıyafetlerin olduğu belirtildi. Ayrıca erkek çocukları için chino pantolonlar, gömlekler ve polo yaka tişörtlerin hazırlandığı aktarıldı. Çocukların kıyafetlerini tamamlayacak olan ayakkabı ve çanta seçeneklerinin de koleksiyonda yer aldığı ifade edildi.

Koleksiyona markanın tüm mağazalarından ulaşılabilir.

(FOTOĞRAFLI)

23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Savunma ve havacılık sanayi ihracatı üç ayda yüzde 60 arttıSavunma ve havacılık sanayi ihracatı üç ayda yüzde 60 arttı
Akaryakıtta ‘self servis’ hizmetini en çok gençler tercih ediyorAkaryakıtta ‘self servis’ hizmetini en çok gençler tercih ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupalı turist geri döndü, İstanbul'da otel dolulukları arttı

Avrupalı turist geri döndü, İstanbul'da otel dolulukları arttı

Savunma ve havacılık sanayi ihracatı üç ayda yüzde 60 arttı

Savunma ve havacılık sanayi ihracatı üç ayda yüzde 60 arttı

Akaryakıtta ‘self servis’ hizmetini en çok gençler tercih ediyor

Akaryakıtta ‘self servis’ hizmetini en çok gençler tercih ediyor

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Şubat'ta yüzde 9.38 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Şubat'ta yüzde 9.38 arttı

 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.