23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA) - HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Koleksiyonda Atatürk imzası ve silüeti olan baskılı tişörtler ön plana çıkıyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan parçaların 23 Nisan coşkusunu yansıttığı bildirildi. Koleksiyonda, Atatürk imzası ve silüeti olan, omuz detaylı baskılı tişörtler, rengarenk tütülü eteklerin yanı sıra, payetlerle işlenen kalp, yıldız ve kelebek desenli kıyafetlerin olduğu belirtildi. Ayrıca erkek çocukları için chino pantolonlar, gömlekler ve polo yaka tişörtlerin hazırlandığı aktarıldı. Çocukların kıyafetlerini tamamlayacak olan ayakkabı ve çanta seçeneklerinin de koleksiyonda yer aldığı ifade edildi.

Koleksiyona markanın tüm mağazalarından ulaşılabilir.

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