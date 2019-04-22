Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli egemenlik bilinciyle büyüyen çocukların aydınlık yarınların mimarı olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, canları pahasına vatan için kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyduklarını bildirdi.

Milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz."

