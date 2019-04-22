Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk halkı için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yontan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, TBMM'nin açılmasıyla Türk halkının yüzünü Batı'ya çevirdiğine ve geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başladığına işaret etti.

Yontan, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1920 Türk halkı için dönüm noktasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilerlemenin en büyük ayağı olarak nitelendirdiği çocuklara bugünü armağan ederek geleceğin çocukların omuzunda yükseleceğine işaret etti. Çocuk sevgisi; günahsız, menfaatsiz, dünyanın en güzel sevgisidir. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş, barış içerisinde yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmalı ve bu sayede yarınlarımıza umutla bakmalıyız."

