FİNANS

23 Nisan'da TÜSİAD'dan çocuklara hediye

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

TÜSİAD desteğiyle, Düşyeri tarafından Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı - Yeni Pepee bölümleri; çocukları merak etmeye, soru sormaya, hayal etmeye ve icat çıkarmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) desteğiyle, Düşyeri tarafından Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesinin ve toplumsal refahının yükseltilmesinin kaynağının nitelikli insan gücü olduğu belirtilerek, bilim ve teknolojide ileriye giden ülkelerin, ekonomilerini de daha güçlü bir hale getirdiği vurgulandı.

Dijitalleşmeyle birlikte her şeyin olağanüstü bir hızla değiştiği dünyada teknolojik ve sosyal gelişmelere paralel olarak meslekler ve işlerin de değiştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın yakın gelecekteki iş yaşamları bugünkünden çok farklı olacak. Bu çok yakın geleceğe hazır olmak için en çok ihtiyaç duyulan becerilerin başında fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat geliyor. STEM+A olarak adlandırılan bu 5 alanın birbiriyle bağlantılı şekilde ele alınması analitik düşünme, problem çözme ve icat yapma yeteneklerini geliştiriyor. STEM+A ile icatların ve yeniliklerin önü açılıyor.

Bu anlayışla TÜSİAD, 2014 yılından bu yana, çocuklara ve gençlere, öğretmenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve kamuoyuna yönelik STEM+A konusunda çeşitli projeleri iş birlikleriyle hayata geçiriyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik olarak TÜSİAD desteğiyle, Düşyeri tarafından Türkiye’nin fenomen çizgi film kahramanı Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı. Yeni Pepee serüvenlerinde TÜSİAD, çocukları merak etmeye, soru sormaya, hayal etmeye ve icat çıkarmaya davet ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Pepee TÜSİAD

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