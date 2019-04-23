23 Nisan'da TÜSİAD'dan çocuklara hediye

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) desteğiyle, Düşyeri tarafından Pepee'nin çizgi film bölümleri hazırlandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesinin ve toplumsal refahının yükseltilmesinin kaynağının nitelikli insan gücü olduğu belirtilerek, bilim ve teknolojide ileriye giden ülkelerin, ekonomilerini de daha güçlü bir hale getirdiği vurgulandı.

Dijitalleşmeyle birlikte her şeyin olağanüstü bir hızla değiştiği dünyada teknolojik ve sosyal gelişmelere paralel olarak meslekler ve işlerin de değiştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın yakın gelecekteki iş yaşamları bugünkünden çok farklı olacak. Bu çok yakın geleceğe hazır olmak için en çok ihtiyaç duyulan becerilerin başında fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat geliyor. STEM+A olarak adlandırılan bu 5 alanın birbiriyle bağlantılı şekilde ele alınması analitik düşünme, problem çözme ve icat yapma yeteneklerini geliştiriyor. STEM+A ile icatların ve yeniliklerin önü açılıyor.