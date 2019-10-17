SARAYBOSNA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu, sadece terör örgütüne karşı başlatılmış bir harekat. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi için sürüdürülen bir harekattır." dedi.

Pekcan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek için başlatılan harekatta yer alan askerlere Allah'tan yardım, şehitlere de rahmet dilediğini söyledi.

Türkiye'nin sivillere yönelik harekat yaptığına dair uluslararası medyadaki asılsız haberlere değinen Pekcan, "Bu, sadece terör örgütüne karşı başlatılmış bir harekat. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi için sürdürülen bir harekattır." dedi.

Pekcan, Türkiye'de 20 sivilin can verdiğine dikkati çekerek, "Dün itibarıyla 980 roket ve havan mermisi geldi sınır illerimize. Türkiye, yaklaşık 8 yıldır 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onlara baş tacı olarak tüm misafirperverliği ile kol kanat gerdi. Avrupa'da bunu kim yaptı?" değerlendirmesinde bulundu.