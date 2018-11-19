FİNANS

230 milyar dolarlık kara para soruşturması genişliyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi.

Erkan ÖZ, (DHA)- ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi.
Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya’da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.
Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Danske’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su istifa etmek zorunda kalmıştı.
JP Morgan Danske’nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti.
Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı.
ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske’nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.

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