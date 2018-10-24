İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ile Reed Tüyap iş birliğinde düzenlenecek ve 4 gün sürecek 24. Avrasya Ambalaj Fuarı, 31 Ekim'de kapılarını açacak.

ASD tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, 31 Ekim-3 Kasım döneminde 24. Avrasya Ambalaj Fuarı'nda buluşacak.

Bu yıl 43 ülkeden bin 200 firma ve firma temsilciliğinin yanı sıra 8 bini yabancı olmak üzere 60 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, 41 bin 530 metrekarelik alanda 14 salonda gerçekleştirilecek.

Avrasya Ambalaj'ın bu yılki konuk ülkesi Tunus olacak. Fuarda ayrıca Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İngiltere, İran, Kazakistan, Makedonya, Sırbistan, Ürdün başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden sektör profesyoneli katılımcı firmalarla buluşacak.

Fuarda esnek plastik, sert plastik, cam, metal ambalaj, kağıt, karton, oluklu mukavva, ahşap ambalaj, ambalaj makineleri, etiket ve diğer yardımcı ambalaj malzemeleri üreticileri ve ambalaj tasarımcıları da bir araya gelecek.