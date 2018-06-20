FİNANS

"24 Haziran diğer seçimler gibi sadece bir durak"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: - "24 Haziran da diğer seçimler gibi sadece bir duraktır ve bu durağı da sağ salim geçeceğiz" - "Bu topraklar memleketimizdir. Asıl mesele, memleketimizin menfaatidir. Asıl mesele, bugünü kurtarmak değil, Türkiye’yi çok daha güçlü bir yarına hazırlama vaktini değerlendirmektir"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "24 Haziran da diğer seçimler gibi sadece bir duraktır ve bu durağı da sağ salim geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaan yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin son 16 yılda, gerek yurt dışında uluslararası politik değişimlerin olumsuz etkilerini gerekse yurt içinde kendi aleyhine tertiplenmiş provokasyonların aciz hedeflerini başarıyla bertaraf ederek doğru bildiği yolda ilerlemesini sürdürdüğünü belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Sosyal tahriklerden algı oyunlarına, hukuki manipülasyonlardan milli birliğimize karşı suikast planlarına ve hatta darbe girişimine kadar, yoluna çıkarılan her engeli feraset ve sabırla atlatmış ve nice imtihanlardan güçlenerek çıkmıştır. Geldiğimiz noktada, 16 yıllık siyasi istikrarın ekonomimize sağladığı yüzde 5,9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirimizin 8,6 katına çıkması bu durumun en önemli kanıtıdır.

Öte yandan, hayata geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomik arenada söz sahibi bir Türkiye’nin varlığına işaret etmektedir. Kim ne yaparsa yapsın bizleri, inandığımız ve kendimizi adadığımız bu yoldan, memleket sevdamızdan döndürememiştir ve döndüremeyecektir."

Kaan, bu toprakların memleketleri olduğunu ve asırlar boyu bereketin, medeniyetin, sabrın, sükunetin ve dirayetin sembolü olduğunu aktararak, "Bir ekip beş biçtiğimiz toprağımızda sadece ekinler değil, nice kültürler yükselmiştir. Bugün, nedense gıpta ile hayran kaldığımız ve taklit ederek zaman kaybettiğimiz sözde medeni dünya, vaktiyle bizim tohumlarımızdan ilham almıştır. Zannederiz ki medeniyet, milletleri kendi aralarında derecelendirme ölçütüdür. Oysa asıl mesele, bir milletin asırlar boyu, kendine has ve kendisiyle müsemma olanı oluşturup onu koruma mecburiyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluğu sabır ile karşılayıp başarıyı sükunetle dillendiren milletin, adabına ve edebine uygun ilerlediğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Hangi ülkenin başına gelse yerle yeksan olur' denecek sıkıntıları devletimiz, halkımızın dirayetiyle yenmiştir. Şimdi, bu kadim değerlerimizi bir kez daha yükseltme vaktidir. Şimdi, zaten bizim olanı, daha yükseğe taşıma vaktidir. Güçlü ve Özgün Türkiye… İşte bu nedenle, meselemiz Türkiye’dir diyoruz. Meselemiz Türkiye olursa farklılıklarımız önemini kaybeder. Meselemiz Türkiye olursa her fark, bize ancak güç katar. Meselemiz Türkiye olursa asıl gücümüz, insanımız ve insanlığımız olur. Meselemiz Türkiye olursa insanlığımız dünyaya, unuttuğu merhameti hatırlatır. Meselemiz Türkiye olursa bizim merhametimiz, mazlumların umudu haline gelir. Meselemiz Türkiye olursa umudun beşiği, yeniden bizim medeniyetimiz olur. Meselemiz Türkiye olursa medeniyetimiz, ekonomisinden kültürüne, sosyal hayatından teknolojik ilerlemesine kadar her alanda inancını birlik duygusundan alır. Meselemiz Türkiye olursa 'birlik' farklılıkların önüne geçer."

Kaan, "Bizler, kısa mesafelerin değil, uzun yolların yolcusuyuz." diyerek, "Çıktığımız bu yolda, 24 Haziran da diğer seçimler gibi sadece bir duraktır ve bu durağı da sağ salim geçeceğiz. Bu topraklar memleketimizdir. Asıl mesele, memleketimizin menfaatidir. Asıl mesele, bugünü kurtarmak değil, Türkiye’yi çok daha güçlü bir yarına hazırlama vaktini değerlendirmektir." ifadelerini kullandı.

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Müsiad seçim

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