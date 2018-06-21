Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ülke genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek gece gündüz çalıştığını belirten Ağbal, "Memleketin dört bir tarafında 16 yıldır yaptıklarımızı anlatıyor, yaptıklarımızı sizlerle paylaşıyor ama esasen siz yüreği olan, emeği olan, emeğini ortaya koyan insanlarsınız. Yapılanları en iyi siz takdir edersiniz. Bazıları bunları takdir etmiyorsa da siz bu yapılanları mutlaka takdir ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

- "Bu işleri yapmak için yürek lazım"

Ağbal, bulunduğu silo fabrikasında 700 kişinin istihdam edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsteriz ki 2 bin, 3 bin kişi olsun. Yatırımcımız buranın daha da büyümesi için gayret gösteriyor. Biz de her zaman sizlerin yanındayız. Hem firmalarımızın hem çalışanların yanındayız. İstiyoruz ki bugün Aksaray'daki Organize Sanayi Bölgesi bu yatırımları daha da büyütsün, bu yatırımlar daha da artsın ama bunun için ne lazım? İstikrar lazım, güçlü siyasi irade lazım. Bu işleri yapmak için yürek lazım. 16 yıldır Allah milletimize büyük bir imkan sundu. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Türkiye'yi nereden aldı, nereye getirdi ama biz şunu söylüyoruz; 16 yılda çok şey yaptık. Yaptıklarımızı teker teker saysam süre yetmez ama hala yapacak çok işimiz var. Hala yapmamız gereken çok işimiz var."

Ülkede yatırımların, projelerin, vatandaşa hizmetin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Ağbal, "Bu birliğimizi, beraberliğimizi, bu gücümüzü pekiştirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. 24 Haziran seçimleri hepimizin işi, aşı, hepimizin geleceği. Öncelikle sandığa gideceğiz. Mutlaka gideceğiz sandığa." değerlendirmesinde bulundu.