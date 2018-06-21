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"24 Haziran seçimleri hepimizin işi, aşı"

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Bu birliğimizi, beraberliğimizi, bu gücümüzü pekiştirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. 24 Haziran seçimleri hepimizin işi, aşı, hepimizin geleceği. Öncelikle sandığa gideceğiz" - "Bizim anlayışımızda fabrikanın sahibi de çalışanı da birdir. Bir ve kardeşiz. Biz burada kenetleneceğiz, üretim yapacağız. Üretimin gücünden de ekonomi üreteceğiz" - "16 yılda çok şey yaptık. Yaptıklarımızı teker teker saysam süre yetmez ama hala yapacak çok işimiz var. Hala yapmamız gereken çok işimiz var"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu birliğimizi, beraberliğimizi, bu gücümüzü pekiştirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. 24 Haziran seçimleri hepimizin işi, aşı, hepimizin geleceği. Öncelikle sandığa gideceğiz." dedi.

Ağbal, Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Ardından Türk-Japon ortaklığında yapılan Brisa Lastik Fabrikası'nda ve Colins'in Aksaray'daki fabrikasında incelemelerde bulunan Ağbal, daha sonra silo üretimi yapan MYSİLO fabrikasının yapımı tamamlanan Ar-Ge tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada işçilere hitap eden Ağbal, 24 Haziran seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, vatandaşlardan hizmetlerin devamı için oy talep etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ülke genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek gece gündüz çalıştığını belirten Ağbal, "Memleketin dört bir tarafında 16 yıldır yaptıklarımızı anlatıyor, yaptıklarımızı sizlerle paylaşıyor ama esasen siz yüreği olan, emeği olan, emeğini ortaya koyan insanlarsınız. Yapılanları en iyi siz takdir edersiniz. Bazıları bunları takdir etmiyorsa da siz bu yapılanları mutlaka takdir ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

- "Bu işleri yapmak için yürek lazım"

Ağbal, bulunduğu silo fabrikasında 700 kişinin istihdam edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsteriz ki 2 bin, 3 bin kişi olsun. Yatırımcımız buranın daha da büyümesi için gayret gösteriyor. Biz de her zaman sizlerin yanındayız. Hem firmalarımızın hem çalışanların yanındayız. İstiyoruz ki bugün Aksaray'daki Organize Sanayi Bölgesi bu yatırımları daha da büyütsün, bu yatırımlar daha da artsın ama bunun için ne lazım? İstikrar lazım, güçlü siyasi irade lazım. Bu işleri yapmak için yürek lazım. 16 yıldır Allah milletimize büyük bir imkan sundu. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Türkiye'yi nereden aldı, nereye getirdi ama biz şunu söylüyoruz; 16 yılda çok şey yaptık. Yaptıklarımızı teker teker saysam süre yetmez ama hala yapacak çok işimiz var. Hala yapmamız gereken çok işimiz var."

Ülkede yatırımların, projelerin, vatandaşa hizmetin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Ağbal, "Bu birliğimizi, beraberliğimizi, bu gücümüzü pekiştirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. 24 Haziran seçimleri hepimizin işi, aşı, hepimizin geleceği. Öncelikle sandığa gideceğiz. Mutlaka gideceğiz sandığa." değerlendirmesinde bulundu.

İşçi ve işveren işbirliğinde ülkenin kalkındığını söyleyen Ağbal, şöyle konuştu:

"Bizim anlayışımızda fabrikanın sahibi de çalışanı da birdir. Bir ve kardeşiz. Biz burada kenetleneceğiz, üretim yapacağız. Üretimin gücünden de ekonomi üreteceğiz. Bu açıdan burada oluşturulan bu güzel ortam, hakikaten bizi de sevindiriyor. Pazar günü de inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayramı yapmış olacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de Aksaray'a yapılan hizmet ve projeleri anlattı.

İnceöz, 24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği açısından önemine işaret ederek, vatandaşları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Ağbal, İnceöz ve protokol üyeleri Ar-Ge tesisinin açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra Ağbal ile beraberindeki heyet, Obial Çelik Silo Fabrikasını ziyaret ederek, burada da incelemelerde bulundu.

Ağbal, ardından Altuntaş Alfan Havalandırma Sistemleri Fabrikasını ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
aksaray Maliye Bakanı Naci Ağbal

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