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"24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye'ye uyanılacak"

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: - "24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye'ye uyanılacak. Kendi göbeğini kesen yerli, milli ve toplumuyla kucaklaşmış, seçilmişlerin, imtiyazlıların değil gerçek halkın iradesiyle başa geçen insanların yöneteceği bir Türkiye olacak"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye'ye uyanılacak. Kendi göbeğini kesen yerli, milli ve toplumuyla kucaklaşmış, seçilmişlerin, imtiyazlıların değil gerçek halkın iradesiyle başa geçen insanların yöneteceği bir Türkiye olacak" dedi.

Doğan, TÜMSİAD Bursa Şubesi tarafından derneğin Çekirge'deki sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programı sonrasında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin hayırla sonuçlanmasını temenni etti.

Son zamanlarda iş dünyası içinde çeşitli sıkıntılar yaşandığına değinen Doğan, "Doların yükselmesi, faiz oranının değişmesi, piyasada bir stres var. Farkındaysanız dünyada bir stres var. Yani Amerika, Rusya, İran, Orta Doğu ve dünyanın birçok yerinde ciddi bir stres var." diye konuştu.

Doğan, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan sıkıntılara Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Seçimlerin erkene alınmasıyla beraber, 'bu beklemeyi, stresi bir an önce önünü alalım, iş dünyasının da önünü açalım, yapacaklarımızı da bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçirelim' denildi. Dolayısıyla bunu gören dengeler, güçler de çeşitli oyunlar oynamaya başladılar ve bu oyunların en başında da bizim en yumuşak bölgemiz olan ekonomi ile alakalı hareket çekmeye başladılar. Uluslararası derecelendirme kurumları yanlı taraflarıyla notlarımızı düşürmeye, çeşitli lobiler farklı girişimlerde bulunarak halkın birazcık dengesine, hassasiyetine basmaya çalıştılar. Fakat Türkiye milleti, bu kadim medeniyetten almış olduğu güçle beraber bu hassasiyetleri Allah'ın izniyle aşacak ve hep beraber 24 Haziran seçimleri sonucunda inşallah iyi bir sonuçla da beraber ayağı kalkacağız."

Yapılacak seçimin Türkiye için çok kıymetli ve önemli bir dönemeç olduğunu anlatan Doğan, "24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye'ye uyanılacak. Kendi göbeğini kesen yerli, milli ve toplumuyla kucaklaşmış, seçilmişlerin, imtiyazlıların değil gerçek halkın iradesiyle başa geçen insanların yöneteceği bir Türkiye olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa TÜMSİAD

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