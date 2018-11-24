FİNANS

24 Kasım Öğretmenler Günü

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesiller, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek gücümüzdür"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesiller, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, eğitime yapılan yatırımın ve öğretmenlere verilen kıymetin asla karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

İyi yetişmiş öğretmenlerin yetiştireceği genç nesillerin, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek güç olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, topluma yön verenlerin başında öğretmenlerin geldiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, eğitime ve eğitimcilere yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini belirterek, "Yüzyıllar boyu bu bilinçle hareket eden toplumumuzda öğretmenlik mesleği çok sevilmiş ve kutsanmıştır. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' anlayışını içselleştirmiş bir millet, eğitimi de öğretmenlerini de baş tacı eder." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerinin de bu anlayışı benimsediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu vizyondan hareketle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını ve ülkenin her köşesinde öğretim kurumları yapılmasına yardımcı olduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "İyi biliyoruz ki toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet, onun uygarlık göstergesidir. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın bu anlamlı gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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