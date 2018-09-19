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24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Dış ticaretteki dengesizlikleri her zaman karşılıklı mal alım-satımıyla gerçekleştirip bir dengeye getirmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Japonya da muhtemelen bu ülkelerden birisi" - DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı: - "Önümüzdeki yıl nihayete erdirilmesi ve ülkelerimiz arasında imzalanması beklenen ekonomik ortaklık anlaşması şüphesiz ki bu ilişkilere yeni bir boyut katacak"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Dış ticaretteki dengesizlikleri her zaman karşılıklı mal alım-satımıyla gerçekleştirip bir dengeye getirmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Japonya da muhtemelen bu ülkelerden birisi." dedi.

Olpak, DEİK'in düzenlediği 24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Japonya'nın, ABD ve Çin'den sonra dünyanın 3. büyük ekonomisi olduğunu söyledi.

Olpak, "Dış ticaretteki dengesizlikleri her zaman karşılıklı mal alım-satımıyla gerçekleştirip bir dengeye getirmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Japonya da muhtemelen bu ülkelerden birisi." dedi.

Ekonomideki gelişmelere de değinen Olpak, "İçinden geçmekte olduğumuz, ticaret savaşlarının çokça konuşulduğu uluslararası ticaret ikliminde şahsen ticaretin birleştirici, bütünleştirici ve barışçıl gücüne inanan bir iş insanıyım." ifadesini kullandı.

DEİK'in Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize eden geniş tabanlı, çok kültürlü, çok renkli bir iş platformu olduğunu vurgulayan Olpak, "Biz iş dünyasının dış dünyaya açılan bir penceresiyiz. 1986 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Ticari diploması bünyemizde 137'si ülke ve bölge bazlı olmak üzere 144 iş konseyi var. 1986 yılından beri süregelen bu çalışmalar Japon iş federasyonu ile devam ettiriliyor. Üyeliklerimizin tümünün gönüllü olduğunu ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

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- "Türkiye'de 2,2 milyar doları bulan Japon doğrudan yatırımı var"

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı da Ertuğrul Fırkateyni'nden bu yana dostluklarının her geçen gün geliştiğini ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu dostluğun, ticaretin çok ötesine geçen insani bağların, dünya üzerinde bir başka eşi zor bulunur sanırım. Kushimoto sahillerinden Tahran'a, Marmara depreminden Fukuşima'ya her zor günümüzde birbirimizin yanında durduk. Yaralarımızı birlikte sardık, birlikte çalıştık, birlikte ürettik. Bugün Türkiye ile Japonya arasındaki dış ticarette Türkiye aleyhine 3 milyar 870 milyon dolarlık bir açık söz konusu. Türk özel sektörünün mensupları olarak, bu açığı kapama yönünde çok çalışmak gerektiğinin bilincindeyiz. Ancak bu madalyonun sadece bir yüzü... Madalyonun diğer yüzünde ise Türkiye'de 2,2 milyar doları bulan Japon doğrudan yatırımı var. Ayrıca, Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı, Altınkaya Barajı ile Marmaray gibi çok önemli projelerin finansman kaynağı olan Japon kredileri var. Japonlar ile Türkler el ele verdiği zaman başaramayacakları hiçbir iş yoktur."

Türkiye'de bulunan yaklaşık 200 civarındaki Japon firmasının çoğunun burada üretim yaptığını, sadece iç pazara yönelik üretim değil, Gümrük Birliği'nin sağladığı avantajlardan yararlanarak Avrupa’ya ihracat yaptığını da anlatan Tosyalı, "Japon firmaları, Türkiye'nin sadece iç pazar potansiyeline değil, esas olarak ülkemizin batı ile doğuyu birleştiren köprü konumuna yatırım yaptılar. Beraber çalışıp ürettik ve beraber kazandık. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tam anlamıyla küresel bir aktör olduğunu belirten Tosyalı, "Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri noktalara taşıyacağımız bir dönemin başındayız. Önümüzdeki yıl nihayete erdirilmesi ve ülkelerimiz arasında imzalanması beklenen ekonomik ortaklık anlaşması şüphesiz ki bu ilişkilere yeni bir boyut katacak. Ama daha yapacak çok işimiz var." dedi.

- "Bölgesel bir hub olarak Türkiye'nin gücünü hissediyoruz"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise Japonya ve Türkiye'nin her zaman dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bu bölgedeki en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri. Japonya'nın yatırımları, Türkiye'nin istihdamı ve ihracatına katkıda bulunmaktadır. Japonya'nın teknoloji gücüyle Türklerin becerileri ve çalışkanlığı birleşiyor. Önemli altyapı faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bölgesel bir hub olarak Türkiye'nin gücünü hissediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye ekonomisini Japonlarla buluşturmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını, Japonya'nın her bölgesinde iş forumları düzenlediklerini anlattı.

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- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: 24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima

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