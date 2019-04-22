FİNANS

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Management Centre Türkiye’nin (MCT) QNB Finansbank ana sponsorluğu ve Kariyer.net yetenek sponsorluğu ile bu yıl 24’üncüsünü düzenleyeceği İnsan Kaynakları Zirvesi, “Hello HR” temasıyla 2-3 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena’da düzenlenecek.

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Management Centre Türkiye’nin (MCT) QNB Finansbank ana sponsorluğu ve Kariyer.net yetenek sponsorluğu ile bu yıl 24’üncüsünü düzenleyeceği İnsan Kaynakları Zirvesi, “Hello HR” temasıyla 2-3 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena’da düzenlenecek.
Zirvede, “Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” alt başlığı çerçevesinde değişen İK teknolojileri ve iş modelleriyle yeni dijital dünyada insanın konumlanması ele alınacak. Zirveye Richard Watson, Ian Bailie, Peter Wood, Lee Andrews, Alfonso Diez David, Di Macdonald, Andy Swann, Ghislaine Caulat, Paul Huges, Cenk Akıncılar, Fatih Uysal ve Tanyer Sönmezer gibi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji, yapay zeka ve yönetim profesyonelleri konuşmacı olarak katılacak. Yapay zekanın etkin olmaya başladığı dijital dünyada, insan olmanın anlamı tartışılacak.

“Dijital dönüşüm şu an hayatımızda”

Dijital dönüşümün gelecekte değil şu an var olduğunu olduğunu söyleyen MCT Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsan Kaynakları Eş Başkanı Alper Utku, zirveyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Teknolojik değişim ve dijital dönüşüm hayatımızın içinde. “Hello HR” temasıyla bu sene zirvede bu kavramların insan kaynaklarına etkisini, yeni araç ve yaklaşımları şirketler sistemlerine nasıl almalı konularını örneklerle işleyeceğiz. Dijital dönüşümü sağlarken, sektörel ve yönetsel olarak bu dönüşüme çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Bu geleceğe dair değil, bugüne dair bir gerçek.” (Fotoğraflı)

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