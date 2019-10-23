25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - 25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açtı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap iş birliği ile gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl rekor yurt dışı ziyaretçi katılımı ile gerçekleşen fuarın hitap ettiği sektörel çeşitlilik anlamında Türkiye'nin en güçlü fuarlarından birisi olduğunu söyledi.

Gülle, fuarda öne çıkan ürünlerin tamamının gıda sektöründen kozmetiğe, otomotivden ilaç ve medikale, züccaciyeden tekstil ve elektrikli ev aletlerine kadar birçok paydaş sektöre çözümler sunduğunu dile getirdi.

Ambalaj sektörünün Ar-Ge'ye ve tasarıma dayalı yapısının sadece ambalajın kendisinin değil, içindeki ürünün de katma değerini ve marka değerini artırdığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Tasarım ve ürün ambalajının yapısı, bilhassa son tüketicinin o ürünü seçmesine, ürünün kendisinden daha çok etki edebiliyor. Bunu hızlı tüketimden başlayıp tüm sektörlerimizde gözlemlememiz mümkün. Ambalaj sektörü, aslında ürünlerimizin tanıtımı ve satışı konusunda, tüketici tarafından bakıldığında belki de en önemli katkılardan birisini veriyor. Her geçen yıl büyüyen ziyaretçi sayısı ve katılımcılarımızın bölgesel ve sektörel çeşitliliği hem alım heyetlerimizin hem de genel fuarımızın nitelik ve kapsamını da günden güne güçlendiriyor."