2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Of ilçesinde üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çay, Fransa’da yılın inovasyon ödülünü layık görüldü. Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, “Kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde bu tarzda ürün yetiştirilmiyor” dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde özel sektöre ait bir çay firması tarafından üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yoğun talep görüyor. İlçede üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı üreten işletme, talepleri karşılamada güçlük çekiyor. 2016 yılında ilk defa deneme üretimine başlanan ve geçtiğimiz yıl Fransa'ya ihraç edilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yurt dışındaki fuarlarda da ilgi odağı oldu. Bahçeden tek tek elle toplanarak belli bir aşamalardan geçirilip paketlenen 2,5 yapraklı organik yeşil çay için 'Dünya İnovasyon Ödülü'ne de müracaat edildi. Yapılan girişimlerin ardından organik yeşil çay, Fransa'da yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.