FİNANS

25 yıllık kadın dondurma ustası

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Nayle Koç (60), eşinden öğrendiği el yapımı dondurma üretimini 25 yıldır sürdürüyor.

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Nayle Koç (60), eşinden öğrendiği el yapımı dondurma üretimini 25 yıldır sürdürüyor. İlçede dondurma yapan tek kadın usta öğretici Koç, mesleğin devamı için ev kadınlarına da el yapımı dondurma üretmeyi öğrettiğini söyledi.

Bafra'da yaşayan Nayle Koç, 25 yıldır katkısız el yapımı dondurma üretiyor. Evlendikten sonra Bafra'ya gelip eşinden dondurma yapmayı öğrenen Koç, hem üretimde hem de satışta kendisine ait dükkanda çalışıyor. Dondurma üretiminin oldukça güç ve zahmetli olduğunu söyleyen Nayle Koç, "Genelde bu işi hep erkek ustalar yapıyor. Ancak kadınlar daha titiz oldukları için daha hijyenik şekilde bu işi yapar. Ben 25 yıldır dondurma yapıyorum. Bir bayan dondurma ustasıyım. Kadınlara bu mesleği öğretmek istedim. 2 yıldır da usta öğretici olarak düzenlenen kurslarla ilçemizdeki ev hanımlarına dondurma yapmayı öğretiyorum" dedi.

Ürettiği dondurmanın kesinlikle fabrikasyon ürünü olmadığını belirten Koç, "El emeği, alın teri ile yapılıyor. Süt bakır kazanda yaklaşık 10-12 saat kaynatılıyor. Şeker, salep, damla sakızı ilave edilip karıştırılarak pişiriliyor. Sonra soğutulup dondurma haline getiriliyor. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Yapımı oldukça zahmetli bir iş. Hijyenik olunması, dikkatli olunması gereken bir iş. Benim amacım kadınların bu mesleği öğrenip sürdürmelerini sağlamak. Bafra dondurmasının lezzetini tüm Türkiye'nin bilmesini sağlamak. Bu el yapımı katkısız dondurmayı Türkiye'nin her yerine ulaştırmak istiyorum" diye konuştu.

Eşi ile her zaman gurur duyduğunu dile getiren Hasan Koç (70) ise "Babam dondurma yapımını Bafra'daki bir Ermeni ustadan öğrenmiş. Ben de ondan öğrendim. 10 yaşında bu işe başladım. Babamla birlikte köylerde bir yumurta karşılığında bir külah dondurma sattık. Topladığımız yumurtaları da bakkallara satarak para kazanırdık. Babam vefat edince ben bu mesleği devam ettirdim. Sonra eşime dondurma yapmayı öğrettim. O da usta oldu. Şimdi o da başka insanlara bu mesleği öğretiyor. Ben onun her zaman yanındayım ve destekçisiyim" dedi.

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