250 Bin Düve Projesi'nde ilk teslimatlar eylülde

MUSTAFA ÇALKAYA - Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi kapsamında 7 bin üreticiye hayvanları eylülden itibaren teslim edilecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projenin safhalarının adım adım ilerlediğini ve müracaat eden ortakların değerlendirdiğini belirten Poyraz, 30 binin üzerinde başvuru olduğunu ve bunların Ziraat Bankası tarafından da değerlendirildiğini söyledi.

Poyraz, Ziraat Bankasından gelen rakamlara göre 7 bin kişinin kredi kullanmaya müsait olduğunun anlaşıldığına işaret ederek, projenin gelecek yıl da devam edeceğini bildirdi.

Ortaklara verilecek hayvan sayısına göre kredi rakamlarının belirleneceğini ve ödeme programlarının oluşturulacağını ifade eden Poyraz, "Bunların 100 bin liraya kadar kısmı 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli. Toplamda 7 yıl vadeli olacak. 100 bin lirayı aşan kredilerde de indirimli kredi kullandırılacak. Çiftçimiz isterse kredinin yüzde 20'si kadarını yem almak kullanabilir." dedi.