FİNANS

27. Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Eylül'de TÜYAP'ta

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen gıda fuarlarından "Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul" bu yıl 27’inci kez düzenlenecek.

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Türkiye'nin önde gelen gıda fuarlarından "Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul" bu yıl 27’inci kez düzenlenecek.
ITE Turkey tarafından düzenlenen 27. WorldFood İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1.000’den fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını yeni ürünlerle tanıştırmaya hazırlanıyor.
Fuar, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yanında Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği desteğini de alıyor.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde; üyelerin ihracat arttırma faaliyetlerine destek sunularak,ihracatçı firmaların yurt dışı pazarlara açılmasında yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor.
WorldFood İstanbul bu yıl ev dışı tüketimin gerçekleştiği otel, pastane, yemekhaneler, fabrika, okul, hastane, restoran gibi mekânların tedarik zinciri olan markaları bünyesinde barındıran ETÜDER ile de anlaşma sağladı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye’nin ve dünyanın önemli ev dışı tüketim markaları fuarda yerini alacak.
Yapılan anlaşmalarla ulusal ve uluslararası etkinlikler aracılığıyla yurt dışındaki gıda sektörü oyuncularının ve üyelerinin WorldFood İstanbul 2019’da yer almasını teşvik ediyor.
Fuar, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için platform oluşturmanın yanı sıra konferanslarla da sektöre bilgi akışını sağlamayı amaçlıyor.
Fuar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

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