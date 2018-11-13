27. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, bankacılığın, dijital dünyanın etkisiyle müthiş değişim yaşadığını belirterek, "Mesela bizim bankamızda yapılan EFT'lerin yüzde 95'i insan eli değmeden yapılıyor. Mobil bankacılıktan yapılan işlem sayısı internet bankacılığı üzerinden yapılan işlem sayısını geçti." dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla 27'ncisi düzenlenen Kalite Kongresi kapsamında 21. Yüzyılın Ekonomisi başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Aras, uzun yıllardır içinde olduğu bankacılık ve finans sektöründe yaşanan krizlerden bahsederek, 1997'de Japonya'da ve 10 yıl sonra ABD'de yaşanan mortgage krizlerini anlattı.

ABD'nin o tarihten beri aradan geçen süreçte krizi atlatmak için yaptıklarına değinen Aras, şu anda Çin'in ciddi şekilde borçlandığını, "Bundan sonraki kriz acaba Çin'den mi gelecek?" diye düşünülmeye başlandığını söyledi.

Aras, bankacılıkta 1980'den bu yana yaşanan büyük değişimi belirterek, bankaların üç ana görevi olan fonların, mevduat toplamanın, bu fonları dağıtmanın yani kredi vermenin, parayı bir noktadan başka noktaya transfer etmenin yapılış şekillerinin teknolojiyle değiştiğini anlattı.