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28. GAPSHOES Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

GAPSHOES 28. Uluslararası Ayakkabı, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını açtı - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantepli üreticiler ayakkabıda günlük 150 bin, terlikte ise 1,5 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine ulaştı" - "Bu fuarı gerçekleştirmemizin amacı ayakkabı sektörünün potansiyelini Türkiye ve dünya pazarına açarak, atılım içindeki sektöre katkı sunmaktır"

GAZİANTEP (AA) - 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli ihracat şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlam temeller üzerine kurulu Türk ekonomisinin sıkıntılı günleri geride bıraktığını ifade eden Gül, her krizden bir fırsatın doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir süreçten geçtik ama başta Gaziantep olmak üzere bu süreci çabuk atlattık. Bizim ihracat firmaları için de bir avantaj doğdu. Özellikle döviz kurundan dolayı belli bir avantajımız var şu an. Bu daha çok ihracat ve daha çok üretim demektir. Bunu da en iyi Gaziantepliler yapıyor.Dünyanın neresinden olursa olsun insanlar Gaziantep'e geldiğinde, istediği kalitedeki ürünü diğerlerine göre daha uygun fiyata alıyor. Kamuya düşen iş sizin önünüzü açmaktır."

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'te düzenlenen fuarların kent ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

Gaziantep ekonomisinin ihracat üzerine kurulu olduğunu, kentin bu ay tarihinin en yüksek ihracatını yaptığını hatırlatan Ünverdi, üretime ve ihracata devam edeceklerini bildirdi.

Ünverdi, Türkiye'nin kasım ayı ihracatı yüzde 9,4 artarken Gaziantep'in ihracatının yüzde 13,4 arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hani 2011 yılından önce Türkiye'nin hep iki katı büyüyorduk ya, yine o günlerimize yaklaştığımızın habercisi olarak görüyorum bunu. 11 aylık dönemde 6 milyar 336 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz olan 7 milyar dolara Allah'ın izniyle ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin 6'ıncı büyük ekonomisine sahip kentimizden dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ayakkabı sektörü de kentimizin en önemli sektörleri arasında yer alıyor. Ayakkabı sektörümüz özellikle son yıllarda makineleşmeyle birlikte büyüme ivmesi yakaladı. Gaziantepli üreticiler ayakkabıda günlük 150 bin adet, terlikte ise 1,5 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine ulaştı. Bu fuarı gerçekleştirmemizin amacı ayakkabı sektörünün potansiyelini Türkiye ve dünya pazarına açarak atılım içindeki sektöre katkı sunmaktır."

Konuşmaların ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ilçe belediye başkanları fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Fuar, 15 Aralık'a kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
fuar GAPSHOES 28. Uluslararası Akkabı Gaziantep Seraciye terlik

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