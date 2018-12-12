28. GAPSHOES Fuarı

GAZİANTEP (AA) - 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli ihracat şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlam temeller üzerine kurulu Türk ekonomisinin sıkıntılı günleri geride bıraktığını ifade eden Gül, her krizden bir fırsatın doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir süreçten geçtik ama başta Gaziantep olmak üzere bu süreci çabuk atlattık. Bizim ihracat firmaları için de bir avantaj doğdu. Özellikle döviz kurundan dolayı belli bir avantajımız var şu an. Bu daha çok ihracat ve daha çok üretim demektir. Bunu da en iyi Gaziantepliler yapıyor.Dünyanın neresinden olursa olsun insanlar Gaziantep'e geldiğinde, istediği kalitedeki ürünü diğerlerine göre daha uygun fiyata alıyor. Kamuya düşen iş sizin önünüzü açmaktır."