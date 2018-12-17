FİNANS

28. GAPSHOES Fuarı'nın ardından

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nı 35 bin kişi ziyaret etti - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Kentimizde ayakkabı sektörüne yön veren çok şık ve yenilikçi ayakkabı tasarımı yapan firmalarımız var. Bunları fuarda stantları gezerken de yerinde gördük. Önemli olan bu tasarımları dünya markası haline dönüştürmek. Bunu başarmanın yolu da Ar-Ge ve tasarım konusunda yapılacak çalışmalara bağlı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nı (GAPSHOES) 35 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın ayakkabı sektörü ve ülke ekonomisi için büyük moral olduğunu belirtti.

Fuara katılımın ve ziyaretçi sayısının memnun edici olduğunu ifade eden Ünverdi, "Ziyaretçiler, iş alım heyetleri ve yabancı ülkelerden gelenler fuardan memnun olduklarını belirttiler. 4 gün boyunca yurt dışı ve yurt içinden 35 bin ziyaretçi fuarımızı gezdi ve katılımcılarla görüştü. Firmalarımız 2019 yılının moda ve tasarımlarını alım heyetlerinin beğenisine sundular. Tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, üretim gücü, ihracatı ve güçlü sanayisi ile Türkiye’nin lokomotif kenti olduğuna dikkat çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kentimiz, her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor. Çok geniş ürün çeşitliliği olan kentimizde ayakkabı sektörü de üretim gücümüzde en önemli sektör arasında yer alıyor. GAPSHOES Fuarımızın 28’incisini düzenlemenin gururunu yaşadık. Yapacağımız Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma çalışmalarıyla ayakkabı sektörümüzü inşallah daha ileri noktalara taşıyacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kentimizde ayakkabı sektörüne yön veren çok şık ve yenilikçi ayakkabı tasarımı yapan firmalarımız var. Bunları fuarda stantları gezerken de yerinde gördük. Önemli olan bu tasarımları dünya markası haline dönüştürmek. Bunu başarmanın yolu da Ar-Ge ve tasarım konusunda yapılacak çalışmalara bağlı. Bu yönde adımlar atarak, çalışmalarımızı buna göre düzenlemeliyiz. Bunu başaracak güç ve azim firmalarımızda mevcut."

Fuara, 40 ülkeden ziyaretçilerin yanı sıra 70 ilin de oda başkanları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fuar Gaziantep GSO

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