FİNANS

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim'in, Türkiye'yi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerleri daha gür sesle tekrar etmenin günü olduğunu ifade etti.

Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü millet olarak büyük bir sevinç ve gurur içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, vatandaşlarımızın ekonomik refahını hedef alanlara karşı tek yürek olduğumuzu gösterme günüdür. İlan edildiği günden beri Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma çabasının simgesi olan Cumhuriyet, hem her alanda ilerleyişin kaynağı, hem ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur. İnanıyorum ki; Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz genç nesillerin omuzlarında daha da yücelecek ve ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır."

Turhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemenin ve bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmenin büyük bir görev olduğunu ifade ederek, "Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaj - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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