29 Ekim tatili için kampanyalı biletler satışta

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Birçok havayolu firması uçak biletlerinde yılbaşına kadar yüzde 20'ye varan oranlarda indirim yaptı. Üstelik indirimler 3 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilini de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın son resmi tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tatile çıkacaklara havayolu firmaları indirimleriyle avantaj sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında havayolu firmalarının yüzde 20'ye varan oranlarda indirim yaptığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Birçok havayolu firması uçak biletlerinde yılbaşına kadar yüzde 20'ye varan oranlarda indirim yaptı. Üstelik indirimler 3 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilini de kapsıyor. İndirim yapılan bu dönemde uygun fiyata uçak bileti bulmak avantajlı. Havayollarının indirim kampanyaları 29 Ekim tatil dönemini de kapsıyor. Zaten yaz sonu olduğu için biletler uygun fiyatlı, üstüne bir de indirimler eklenince, Adana, Antalya ve İzmir'e 92 liraya uçak bileti bulmak mümkün. Otel fiyatları da yaz aylarına göre çok daha uygun. Bu yüzden 3 günlük yılın son tatil fırsatını kaçırmayın."