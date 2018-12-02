Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak elimizi taşın altına koyduk ve birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Havalimanlarımızı, garlarımızı, limanlarımızı bir bir engelsiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Turhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği günden bu yana her alanda fırsat eşitliğini ön planda tuttuğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret ettiklerini aktaran Turhan, "Dinamik, üretken, çalışkan bir nüfusa sahip olan ülkemizin bir başka gerçeği de nüfusumuzun önemli bir kesiminin engelli vatandaşlarımızdan oluşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, ülkenin sosyal hizmet alanındaki eksikliklerini gidermek, engellilerin sosyal hizmet ve güvenceye kavuşması ve sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Engellilerin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Turhan, şunları kaydetti: