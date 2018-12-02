FİNANS

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak elimizi taşın altına koyduk ve birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Havalimanlarımızı, garlarımızı, limanlarımızı bir bir engelsiz hale getirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak elimizi taşın altına koyduk ve birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Havalimanlarımızı, garlarımızı, limanlarımızı bir bir engelsiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Turhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği günden bu yana her alanda fırsat eşitliğini ön planda tuttuğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret ettiklerini aktaran Turhan, "Dinamik, üretken, çalışkan bir nüfusa sahip olan ülkemizin bir başka gerçeği de nüfusumuzun önemli bir kesiminin engelli vatandaşlarımızdan oluşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, ülkenin sosyal hizmet alanındaki eksikliklerini gidermek, engellilerin sosyal hizmet ve güvenceye kavuşması ve sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Engellilerin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Turhan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak elimizi taşın altına koyduk ve birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Havalimanlarımızı, garlarımızı, limanlarımızı bir bir engelsiz hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın, ulaşım sistemlerine ulaşmasındaki engelleri kaldırdık. 'Ben de Varım' projesi ile tekerlekli sandalyedeki gençlerimize çağrı merkezlerinde iş olanağı sunduk. Ardından down sendromlu gençlerimizle daha büyük bir aile olduk. Bu da yetmez dedik, Gören Göz projesi ile görme engelli vatandaşlarımıza ışık olduk. Çünkü biz, hizmet politikamızın temeline 'önce insan' ilkesini aldık. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun önce insan dedik."

Turhan, bu yıl da Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'ni hayata geçireceklerine işaret ederek, hareket kısıtlılığı olan vatandaşların yolcu taşıma hizmetlerine ve yaya alanlarına erişimini daha da kolaylaştıracaklarını bildirdi.

Bakanlık olarak tek tek bütün insanların her alanda "ulaşabilir ve ulaşılabilir" olmasına önem verdiklerini, bu konuda ülkeyi çağdaş bir düzeye getirene kadar çalışacaklarını vurgulayan Turhan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşlar ve tüm dünyadaki engelliler için farkındalık oluşturmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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